Bayer spielt Glyphosat-Aus durch – Aktie steigt!

Der Chemie- und Pharmakonzern Bayer stellt den Fortbestand seines Glyphosat-Geschäfts in den USA offen in Frage. CEO Bill Anderson erklärte in einer vorab veröffentlichten Rede zur Hauptversammlung am 25. April, dass sich das Unternehmen einem kritischen Punkt nähere: "Wir kommen sogar langsam an einen Punkt, an dem uns die Klageindustrie zwingen könnte, die Vermarktung dieses systemkritischen Produktes einzustellen."

Diese Aussage befeuert an den Märkten Spekulationen über einen möglichen Verkauf des US-Geschäfts mit dem umstrittenen Unkrautvernichter Roundup, einst Teil der Monsanto-Übernahme.