JobRad® stärkt Unternehmensstruktur durch neues Management Board (FOTO)

Freiburg (ots) - Rund um die bestehende Geschäftsführung präsentiert die JobRad

GmbH ihr neu formiertes Management Board in einer C-Level Struktur. Das Ziel der

Neuaufstellung ist es, durch klare Verantwortlichkeiten, Expertise und Erfahrung

die Unternehmensziele voranzutreiben und den Markt weiter aktiv zu gestalten.



Als Vordenkerin im Bereich nachhaltiger Mobilität und Impulsgeberin des Marktes

verfolgt JobRad® weiterhin die Vision, das Fahrrad zur ersten Wahl zu machen -

und dadurch urbane Mobilität nachhaltig zu gestalten. Mit dem neu geformten

Management Board gewährleistet die Freiburger Dienstradleasinganbieterin

proaktiv eine zukunftssichere Organisation, die optimal auf die Anforderungen

des dynamischen Marktes ausgerichtet ist. Dabei geht die

Mobilitätsdienstleisterin konsequent ihren Weg zur innovativen Tech-Company und

setzt ihr profitables Wachstum fort. Im Fokus steht die kontinuierliche

Weiterentwicklung des Produkts sowie digitaler Lösungen, angepasst an die

Bedürfnisse der Kund:innen. So will die JobRad GmbH nicht nur einen einfachen

Zugang zum Traumrad ermöglichen, sondern auch das Erlebnis rund ums Fahrrad auf

ein neues Level heben.





