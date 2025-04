High Tide gibt Auditorenwechsel bekannt

CALGARY, AB, 22. April 2025 / IRW-Press / High Tide Inc. („High Tide“ oder das „Unternehmen“) (Nasdaq: HITI) (TSXV: HITI) (FWB: 2LYA) – ein erfolgreiches und auf den Einzelhandel ausgerichtetes Unternehmen, das gegründet wurde, um in jeder Cannabis-Teilsparte einen realen Mehrwert zu bieten – gibt bekannt, dass ein Auditorenwechsel vorgenommen wurde und anstelle von Ernst & Young LLP, Chartered Professional Accountants (der „vorherige Abschlussprüfer“) nun Davidson & Company LLP, Chartered Professional Accountants (der „nachfolgende Abschlussprüfer“) mit Wirkung vom 17. April 2025 für die Audit-Agenden verantwortlich zeichnet. Der vorherige Abschlussprüfer trat auf Wunsch des Unternehmens mit Wirkung vom 17. April 2025 zurück, und das Board of Directors des Unternehmens ernannte auf Empfehlung des Prüfungsausschusses den nachfolgenden Abschlussprüfer, der die entstandene Vakanz bis zum Ende der nächsten Jahreshauptversammlung der Aktionäre des Unternehmens füllen wird.