IXOPAY betraut Rachel Mae als Vice President of Sales mit der Umsetzung seiner globalen Umsatzstrategie in einem nachfragestarken Marktumfeld

LEHI, UT / ACCESS Newswire / 22. April 2025 / IXOPAY, eine führende Plattform für Zahlungsorchestrierungslösungen auf Unternehmensebene, hat heute die Ernennung von Rachel Mae als Vice President of Sales bekannt gegeben. Mae hat über 20 Jahre Erfahrung im Aufbau und in der Führung von leistungs- und umsatzstarken Unternehmen in den Bereichen Software as a Service (SaaS), Finanztechnologie (FinTech) und Zahlungslösungen und wird bei IXOPAY für die Umsatzsteigerung und die Ausweitung der Marktpräsenz auf globaler Ebene verantwortlich zeichnen.

Mae verfügt über eine nachweisliche Erfolgsbilanz beim Aufbau transformativer Vertriebsstrategien, der Entwicklung skalierbarer Wachstumsmodelle und der Zusammenstellung kundenorientierter Go-to-Market-Teams. Mit ihren Führungskompetenzen wird sie IXOPAY maßgeblich dabei unterstützen, seine globale Expansion fortzusetzen und seine Position als vertrauenswürdiger Partner für Unternehmen, die ihre Zahlungssysteme optimieren bzw. resilienter und flexibler gestalten wollen, zu stärken.

„Rachels Art der Vertriebsführung ist genau das, was wir brauchen, um unser rasches Wachstum bestmöglich zu bewältigen“, erklärt Brady Harris, Chief Executive Officer von IXOPAY. „Sie weiß, wie man Teams für den Erfolg rüstet, die Umsetzung an strategischen Prioritäten ausrichtet und konsistente Ergebnisse liefert. Ihr fachliches Know-how wird uns bei der Fortsetzung unserer dynamischen Entwicklung auf globaler Ebene als Anbieter erstklassiger Orchestrierungslösungen für Unternehmen eine entscheidende Stütze sein.“

Mae war vor ihrem Einstieg bei IXOPAY bei „A Sales Growth Company“ tätig, wo sie als leitende Beraterin für einige der innovativsten SaaS- und FinTech-Unternehmen der Welt schlagkräftige Vertriebsförderungsprogramme entwickelte. Davor bekleidete sie leitende Positionen im Vertrieb und in der regionalen Führung, wo sie die Teams durch intensive Scale-up-Phasen navigierte und Umsatzsteigerungssysteme entwickelte, die ein Wachstum jenseits der 100-Millionen-Dollar-Marke ermöglichten.