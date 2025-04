Reus wird Markenbotschafter des BVB

DORTMUND (dpa-AFX) - Marco Reus steht Medienberichten zufolge vor einer Rückkehr zu Borussia Dortmund , aber nicht als Spieler. Der 35-Jährige soll Markenbotschafter des Fußball-Bundesligisten werden. Das berichten die "Ruhr Nachrichten" und berufen sich auf eine Aussage von BVB-Geschäftsführer Carsten Cramer.

"Ich verrate das jetzt einfach mal. Wir wollen auch jemanden mit ins Boot holen, der aktuell in der MLS spielt", sagte der Geschäftsführer nach Angaben der Zeitung am Sonntag im Rahmen einer FIFA-Werbetour für die anstehende Club-WM im Sommer in den USA.