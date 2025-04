Wie Unternehmen durch smartes Mahnwesen ihren Cashflow verbessern (FOTO)

Seite 2 ► Seite 1 von 2

Buchholz i. d. Nordheide (ots) - Wenn Kunden nicht zahlen, wird das fürUnternehmen schnell zum Risiko. Denn offene Rechnungen belasten nicht nur denCashflow - im schlimmsten Fall bringen sie die gesamte Liquidität in Gefahr. Dasweiß auch Philipp Kadel, der Geschäftsführer der DIAGONAL Gruppe, die es sichzur Aufgabe gemacht hat, das Forderungs- und Zahlungsmanagement für ihre Partnerzu übernehmen. Wie Unternehmen durch smartes Mahnwesen ihren Cashflow verbessernkönnen, erklärt der Experte in diesem Beitrag.Offene Rechnungen stellen für viele Unternehmen längst eine täglicheHerausforderung dar - mit teils gravierenden Auswirkungen auf die eigeneZahlungsfähigkeit. Steigende Kosten, instabile Märkte und verzögerteZahlungsfristen, die den Cashflow belasten, machen das Thema Liquidität zumständigen Problem. Besonders kleine und mittelständische Unternehmen geratendadurch immer stärker unter Druck: Sie müssen Gehälter zahlen, laufende Kostendecken und Lieferanten bedienen, während überfällige Zahlungen zunehmend ihrefinanziellen Spielräume einschränken. Hinzu kommt, dass viele Unternehmen nichtüber die nötigen Ressourcen verfügen, um ihr Forderungsmanagement konsequent undprofessionell umzusetzen. "Viele Unternehmen unterschätzen, wie stark unbezahlteRechnungen die Liquidität belasten", erklärt Philipp Kadel von der DIAGONALGruppe. "Oft fehlt es nicht nur an effizienten Prozessen, sondern auch an einerklaren Strategie im Mahnwesen.""Ein smartes Mahnwesen eröffnet heute die Möglichkeit, Liquidität gezielt zusichern, Zahlungsausfälle zu vermeiden und Mahnprozesse effizient zu gestalten",fährt er fort. "So bleiben Unternehmen finanziell handlungsfähig, ohne wertvolleKundenbeziehungen zu gefährden." Philipp Kadel ist seit mehr als zweiJahrzehnten Experte in der Entwicklung effizienter Lösungen imForderungsmanagement. Alles begann mit der Frage, wie Inkassoverfahren sogestaltet werden können, dass sie säumige Kunden mit Empathie undVerbindlichkeit zur Zahlung bewegen. Der Erfolg gab dem Experten recht: DieRealisierungsquoten stiegen auf ein zuvor nicht erreichtes Niveau. Letztendlichging es Philipp Kadel darum, ein Inkassoverfahren weitestgehend zu vermeiden,weshalb er den gesamten Zahlungsprozess genauer unter die Lupe nahm. Heutebietet er seinen Kunden mit der DIAGONAL Gruppe eine durchgängige Prozesskette,die von der Bonitätsprüfung über Payment und Debitorenmanagement bis hin zumInkasso reicht. Gemeinsam mit seinem Team setzt der Experte aufhochautomatisierte und kundenfreundliche Full-Service-Lösungen. Wie Unternehmendurch smartes Mahnwesen ihren Cashflow verbessern können, veranschaulicht