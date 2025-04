Golden Cariboo beendet Bohrung in Vererzungszone mit sichtbarem Gold

Erst vor Kurzem meldete Golden Cariboo Resources (CSE GCC / Frankfurt A402CQ), dass die aktuell auf der QGQ-Liegenschaft (Quesnelle Gold Quartz) in British Columbia durchgeführte Bohrung an zahlreichen Stellen sichtbares Gold aufwies. Jetzt teilte das Unternehmen darüber hinaus mit, dass Bohrloch QGQ24-21 in einer Tiefe von 310,18 Metern endete – und auch dort sichtbares Gold zu beobachten war.

Wie Golden Cariboo erklärte, stieß die Bohrung nach 257 Metern an hängendem Gestein QGQ24-21 auf 53 Meter durchgängige, stark serizit- und eisenarbonatveränderte Grüngesteine, die ein intensives Stockwerk von Quarz-Karbonat-Adern aufwiesen – mit eben zahlreichen Stellen sichtbaren Goldes!