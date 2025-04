BERNSTEIN RESEARCH stuft LUFTHANSA AG auf 'Outperform'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Lufthansa auf "Outperform" mit einem Kursziel von 7 Euro belassen. Das erste Jahresviertel sei für die europäischen Fluggesellschaften keine gute Zeit zum Geld verdienen, es sei aber die Monate zunehmender Sommerbuchungen, schrieb Analyst Alexander Irving in einem am Dienstag vorliegenden Ausblick auf die Quartalszahlen. Stabil hohe Ticketpreise und gesunkene Treibstoffkosten sollten den Airlines Rückenwind geliefert haben./edh/laVeröffentlichung der Original-Studie: 18.04.2025 / 11:45 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.04.2025 / 04:01 / UTCHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Deutsche Lufthansa Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,16 % und einem Kurs von 6,168EUR auf Tradegate (22. April 2025, 12:38 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: BERNSTEIN RESEARCH

Analyst: Alexander Irving

Analysiertes Unternehmen: LUFTHANSA AG

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 7

Kursziel alt: 7

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m