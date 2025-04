woom mit bestem Quartal der Unternehmensgeschichte

Wien (ots) -



- Umsatz des Marktführers für Kinder- und Jugendfahrräder steigt in Q1 2025 auf

44 Millionen Euro (Q1 2024: 31,5 Mio. Euro) - Zuwachs von 40 % gegenüber dem

Vorjahresquartal

- Stärkstes Quartal in der Unternehmensgeschichte mit Rekordwerten bei Umsatz

und Profitabilität

- woom gewinnt mit 124.000 verkauften Rädern in allen Segmenten Marktanteile in

einem weiterhin rückläufigen Markt



woom, der weltweit führende Anbieter von hochwertigen Kinder- und

Jugendfahrrädern hat im ersten Quartal 2025 das stärkste Quartalsergebnis seiner

Unternehmensgeschichte erzielt. Der Umsatz stieg auf 44 Millionen Euro, was

einem Anstieg von 40 % im Vergleich zum Vorjahr entspricht. Insgesamt wurden

124.000 Fahrräder verkauft. Dieser Erfolg ist maßgeblich auf die kontinuierliche

Innovationskraft und die erfolgreichen Markteinführungen zurückzuführen. woom

legt damit den Grundstein für ein weiteres positives Geschäftsjahr.







machen sich für das Wiener Unternehmen bezahlt: In den letzten zehn Monaten hat

woom fünf neue Produkte auf den Markt gebracht, die mit renommierten

Designpreisen ausgezeichnet wurden. Zu den innovativen Produktneuheiten gehören

die woom EXPLORE Modelle für Kinder und Jugendliche ab 6 Jahren, die woom GO

Serie für den Einstieg ins Radfahren (für Kinder von 1,5 bis 8 Jahren), der

READY Kinderhelm, der POP Kinderfahrradkorb sowie das woom EXPLORE e, das erste

Allround-E-Bike von woom. Mit diesen Innovationen, die gezielt auf die

Bedürfnisse junger Riderinnen und Rider ausgerichtet sind, zeigt woom, wie eine

starke und visionäre Marke nicht nur den Kinderradmarkt prägen, sondern auch

neue Bedürfnisse wecken und Chancen für die Zielgruppe eröffnen kann.



Turnaround eingeleitet trotz herausfordernder Marktbedingungen



In den vergangenen zwei Jahren hat woom unter schwierigen Marktbedingungen eine

neue Ära eingeleitet. Während der Gesamtmarkt weiterhin mit großen

Herausforderungen konfrontiert ist, zeigt sich bei woom eine klare Trendumkehr:

Die Weichen für profitables Wachstum in den nächsten Jahren sind gestellt. woom

erwirtschaftet in einem weiterhin rückläufigen Fahrradmarkt ein Umsatzplus und

gewinnt in allen Segmenten Marktanteile dazu.



"Ich bin sehr zufrieden mit der Entwicklung von woom im ersten Quartal 2025.

Trotz der Volatilität auf dem Fahrradmarkt zeigen unsere Ergebnisse, dass wir

durch Innovationen und eine gezielte Markt- und Kanaldiversifikation weiterhin

wachsen können. Besonders begeistert mich, wie unsere Innovationskraft, die

Liebe zum Detail und der fantastische Einsatz unseres Teams diesen Erfolg Seite 2 ► Seite 1 von 2





