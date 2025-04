Berenberg senkt Ziel für BASF auf 45 Euro - 'Hold'

ninive schrieb 06.04.25, 09:27

Da bin ich fundamental anderer Ansicht - Begründungen:



1. Beim Absturz der Märkte ist überhaupt noch kein Boden in Sicht, das Messer fällt weiter ungebremst.

2. S&P 500 und Nasdaq 100 stehen beide lediglich noch einen Schnaps über den Niveaus, wo deren gleitende 38er Durchschnitte die 200er Durschnitte von oben durchkreuzen, also das klassische Todeskreuz ausbilden.

3. Der GDP -Now-Indicator der FED zeigt mehr als deutlich, daß sich Amerika schon in einer Rezession befindet, und zwar im Sturzflug. Das steckt in den aktuellen Niveaus noch nicht ansatzweise drin.

4. Und last b ut not least ist es ja so, daß wir viele Konsequenzen der Zölle kennen. Aber genau so sicher ist, daß im ganzen Rest des Jahres rechts/links/oben/unten Überraschungen + Probleme + zusammenbrechende Lieferketten aufpoppen, die man heute noch gar nicht auf dem Schirm hat.



Und ich befürchte, daß vorbeschriebenes Umfeld gerade für Unternehmen eines konjunktursensitiven Bereichs wie Chemie überhaupt nicht gesund ist.