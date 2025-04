Die von der U.S. Polo Association unterstützte US Open Polo Championship 2025 beendet die amerikanische High-Goal-Saison

Wellington, Florida / Access Newswire / 22. April 2025 / Die US Open Polo Championship, die vom 26. März bis zum 20. April im USPA National Polo Center (NPC) in Palm Beach County ausgetragen wurde, bot Polo der Spitzenklasse und endete am Sonntag mit einem spannenden Finalsieg von La Dolfina Tamera über La Dolfina Catamount mit einem Ergebnis von 12:8 vor einem Zuschauerrekord.

Zugehöriges Bild

Agustina Fonda

La Dolfina Tamera gewinnt den Pokal der U.S. Open Polo-Meisterschaft.

Sehen Sie sich die U.S. Open Polo-Meisterschaft auf ESPN an

Die von dem legendären ESPN-Kommentator Chris Fowler moderierte Endrunde der U.S. Open Polo-Meisterschaft wurde im Stadion der U.S. Polo Assn. vor einem begeisterten Publikum ausgetragen. Das Spiel wird am Samstag, dem 26. April, um 10:30 Uhr EDT auf mehreren ESPN-Plattformen, darunter ESPN2, sowie am Sonntag, dem 27. April, zur Primetime auf ESPNews für ein großes internationales Publikum ausgestrahlt. Die Sendezeiten entnehmen Sie bitte Ihrem lokalen Fernsehprogramm.

Die U.S. Polo Assn. unterstützt den Sport und Wohltätigkeitsorganisationen für Pferde

Als prestigeträchtigstes Turnier dieser Sportart in Nordamerika versammelt die U.S. Open Polo-Meisterschaft einige der weltbesten Polospieler und Pferdesportler. Erneut wurde das Turnier von der U.S. Polo Assn., der offiziellen Marke der United States Polo Association (USPA), mit Trikots für die Teams, NPC-Mitarbeiteruniformen, Schiedsrichtertrikots, Spielerpreisen und Geldspenden an mehrere lokale Wohltätigkeitsorganisationen unterstützt. Während der gesamten Saison spendete die globale, vom Sport inspirierte Marke rund 25.000 $ an Polo-Wohltätigkeitsorganisationen und für den Schutz von Pferden, darunter Homes for Horses Coalition, Museum of Polo and Hall of Fame, Polo for Life, Polo Players Support Group, Polo Pony Rescue, Polo Training Foundation, Replay Polo, Retired Racehorse Project, Vinceremos Therapeutic Riding Center und das Work to Ride Program.

„Die U.S. Polo Assn. ist stolz darauf, erneut die U.S. Open Polo Championship zu unterstützen, die auf den Plattformen von ESPN als eines der wichtigsten Sportereignisse der Frühjahrssaison neben dem Masters und dem Kentucky Derby übertragen wird“, sagte J. Michael Prince, President und CEO von USPA Global, dem Unternehmen, das die milliardenschwere Marke U.S. Polo Assn. verwaltet und vermarktet. „Es ist eine Ehre, den legendären ESPN-Kommentator Chris Fowler als Moderator an der Seite von Kenny Rice und Adam Snow zu haben, wodurch der Polosport noch mehr Aufmerksamkeit erhält und wir noch mehr Sportfans und Zuschauer auf der ganzen Welt erreichen können.“

Ein spannendes Spiel vor einer rekordverdächtigen Zuschauermenge

Tausende Fans im NPC wurden Zeugen des actiongeladenen Finales der Gauntlet of Polo-Turnierserie, zu der auch der C.V. Whitney Cup, der USPA Gold Cup und die U.S. Open Polo Championship gehörten. In einem Jahr, in dem Woche für Woche Rekordzuschauerzahlen erzielt wurden, bot das spannende Finale großartige Spielzüge der weltbesten Spieler beider Teams: La Dolfina Tamera mit den Spielern Adolfo Cambiaso (10 Tore), Diego Cavanagh, Matt Coppola und Alejandro Poma sowie La Dolfina Catamount mit den Spielern Poroto Cambiaso (10 Tore), Jesse Bray, Rufino Merlos und Scott Devon. Zum zweiten Mal in Folge bot das Finale der U.S. Open Polo Championship ein spektakuläres Duell zwischen zwei der weltbesten Polospieler, die zudem Vater und Sohn sind.

Der 50-jährige Adolfo, der die letzten beiden U.S. Open Finals verloren hatte, zuletzt gegen seinen 19-jährigen Sohn Poroto, holte sich in diesem Spiel den Sieg zurück und gewann damit seinen 10. U.S. Open-Titel. Erst diese Woche wurde Adolfo 50 Jahre alt und holte sich damit den Meisterpokal als perfektes Geburtstagsgeschenk zurück. Adolfo gilt als der beste Polospieler der Geschichte, hat mehr als 17 Titel in der Argentine Open Polo Championship gewonnen und wird neben anderen Sportikonen wie Tiger Woods, Michael Jordan und Tom Brady als „Greatest of All Time (GOAT)“ angesehen.

Adolfo Cambiaso, 50, besiegt seinen Sohn Poroto Cambiaso, 19, und holt sich den Pokal zurück

La Dolfina Catamount startete stark in den ersten Chukker [Spielabschnitt], doch La Dolfina Tamera gewann schnell die Oberhand und hielt das Spiel ausgeglichen. Nach dem dritten Chukker stand es 6:6. Nach einigen entscheidenden Toren von Poma in den Chukkern 3, 4 und 5 und einem beeindruckenden Weitschuss von Adolfo baute Tamera seine Führung weiter aus. Obwohl Poroto insgesamt unglaubliche 5 Tore erzielte und Bray im 6. und letzten Chukker für Catamount auf 11:8 verkürzte, reichte die Zeit für eine Aufholjagd nicht mehr aus. Tamera sicherte sich den Sieg mit einem sensationellen Tor von Coppola zum Endstand von 12:8. Poma von La Dolfina Tamera wurde mit 4 Toren zum MVP (wertvollsten Spieler) gekürt, Adolfo erzielte 3 Tore.

„Herzlichen Glückwunsch an La Dolfina Tamera zu diesem bemerkenswerten Sieg bei der U.S. Open Polo Championship“, sagte der Chairman der USPA, Stewart Armstrong. „Ich möchte auch allen teilnehmenden Teams der Saison 2025 im NPC dafür danken, dass sie für diesen Sport alles gegeben haben.“

„Vielen Dank an alle unsere Zuschauer, Spieler, Sponsoren und Sportfans für ihre Leidenschaft und Unterstützung für den Polosport und die USPA in dieser Saison“, fügte Armstrong hinzu.

Das USPA National Polo Center, die Winter-Reitsport-Hauptstadt der Welt

Die Besucher des NPC, der weltweit führenden Poloanlage in Palm Beach County, verfolgten das abwechslungsreiche Spiel von vielen komfortablen Standorten, darunter von der Seitenlinie, aus Stadionlogen, Heckklappen-Zelten, den Tribünen sowie aus der MVP Lounge der U.S. Polo Assn., wo auch der legendäre Sunday Polo Brunch stattfindet. Die Sportfans hatten außerdem exklusive Einkaufsmöglichkeiten vor Ort im Flagship-Store der USPA, wo limitierte Sport-Luxusartikel aus der Polo Club Collection und der U.S. Polo Assn. Global Collection für die Fans erhältlich waren, die ein Stück Polo-Sport mit nach Hause nehmen wollten. Neu in diesem Jahr war ein speziell entworfenes Armband der Marke 4ocean, das aus der langjährigen Partnerschaft zwischen den beiden Marken hervorgegangen ist, wobei 4ocean der offizielle Recycling-Partner der U.S. Open Polo Championship 2025 ist.

Bildnachweis: Agustina Fonda

La Dolfina Tamera gewinnt die Trophäe der U.S. Open Polo Championship . Adolfo Cambiaso von La Dolfina Tamera hakt den Schläger seines Sohnes Poroto Cambiaso von La Dofina Catamount in einer Abwehraktion ein und gewinnt schließlich die U.S. Open Polo Championship mit einem Ergebnis von 12:8. Die rekordverdächtige Zuschauermenge im USPA National Polo Center (NPC) verfolgt das spannende Finale der U.S. Open Polo Championship .

Über U.S. Polo Assn. und USPA Global

U.S. Polo Assn. ist die offizielle Marke der United States Polo Association (USPA), dem größten Verband von Poloclubs und Polospielern in den Vereinigten Staaten, der 1890 gegründet wurde und seinen Sitz im USPA National Polo Center in Wellington (Florida) hat. Dieses Jahr feiert die U.S. Polo Assn. zusammen mit der USPA 135 Jahre sportliche Inspiration. Mit einer mehrere Milliarden Dollar schweren weltweiten Präsenz und einem weltweiten Vertrieb über mehr als 1.100 Einzelhandelsgeschäfte von U.S. Polo Assn. sowie tausenden von weiteren Vertriebsstellen bietet U.S. Polo Assn. Bekleidung, Zubehör und Schuhe für Herren, Damen und Kinder in mehr als 190 Ländern weltweit. Durch historische Deals mit ESPN in den Vereinigten Staaten und Star Sports in Indien werden jetzt mehrere der herausragenden Polomeisterschaften, gesponsert von U.S. Polo Assn., weltweit übertragen und machen diesen spannenden Sport somit erstmals Millionen von Sportfans weltweit zugänglich.

Laut License Global gilt U.S. Polo Assn. durchgängig als einer der global führenden Sportlizenzgeber der Welt neben der NFL, NBA und MLB. Darüber hinaus ist die sportlich inspirierte Marke international durch Auszeichnungen für globales und digitales Wachstum anerkannt. Aufgrund seines enormen Erfolgs als globale Marke wurde in Forbes, Fortune, Modern Retail und GQ sowie auf Yahoo Finance und Bloomberg über U.S. Polo Assn. berichtet, um nur einige beachtenswerte Medienquellen rund um den Globus zu nennen.

Für weitere Informationen besuchen Sie bitte uspoloassnglobal.com und folgen Sie @uspoloassn.

USPA Global ist eine Tochtergesellschaft des USPA und verwaltet die globale, mehrere Milliarden Dollar schwere Marke U.S. Polo Assn. Über seine Tochtergesellschaft Global Polo Entertainment (GPE) managt USPA Global auch Global Polo TV, welches Sport- und Lifestyle-Content bietet. Für weiteren Sport-Content besuchen Sie bitte globalpolo.com.

