Tagworks Pharmaceuticals gibt FDA-Freigabe des IND-Antrags und Beginn der klinischen Phase 1-Studie für TGW101 bekannt und ernennt Keith Orford, MD, PhD, zum Chief Medical Officer

TGW101 ist ein ADC der nächsten Generation, das erste seiner Art, das auf TAG-72 mit einer MMAE-Nutzlast abzielt und auf der Grundlage der Tagworks-eigenen Click-to-Release-Linker-Chemie entwickelt wurde; TGW101 ist das erste bioorthogonale, in vivo durch Click-Chemie aktivierte ADC, das eine bessere Kontrolle der Aktivität der Tumornutzlast ermöglicht

Klinische Phase-1-Studie mit TGW101 begonnen; das Unternehmen plant, bis zu 50 Patienten mit fortgeschrittenen soliden Tumoren in den USA zu rekrutieren.

Keith Orford , MD, PhD, verfügt über mehr als drei Jahrzehnte Führungserfahrung in der onkologischen Forschung und der klinischen Arzneimittelentwicklung und wird eine neu entstehende klinische Pipeline neuartiger Krebstherapien beaufsichtigen, die die Click-to-Release-Technologie nutzen, einschließlich ADCs und zielgerichteter Radiopharmazeutika

NIJMEGEN, Niederlande und BOSTON, 22. April 2025 /PRNewswire/ -- Tagworks Pharmaceuticals BV ("Tagworks"), ein in der klinischen Phase befindliches Unternehmen für Präzisionsonkologie, das seine firmeneigene Click-to-Release-Behandlungsplattform einsetzt, um einen neuen Behandlungsstandard für Patienten mit soliden Tumoren zu entwickeln, gab heute bekannt, dass die U.S. Food and Drug Administration (FDA) den Antrag für die klinische Prüfung von TGW101 genehmigt hat. Die US-amerikanische Gesundheitsbehörde FDA (Food and Drug Administration) hat den Antrag für eine klinische Studie der Phase 1 genehmigt, in der TGW101, das erste Antikörper-Wirkstoff-Konjugat (ADC) seiner Klasse, das auf das tumorassoziierte Glykoprotein 72 (TAG-72) mit einer Monomethyl-Auristatin E (MMAE)-Nutzlast abzielt, bei Patienten mit fortgeschrittenen soliden Tumoren untersucht wird. Das Unternehmen gab außerdem die Ernennung von Keith Orford, MD, PhD, zum Chief Medical Officer (CMO) bekannt.

Tagworks hat die erste klinische Phase-1-Entwicklung von TGW101 am Menschen in einer multizentrischen, offenen Dosis-Eskalationsstudie bei Patienten mit fortgeschrittenen soliden Tumoren begonnen. Die primären Ziele der Studie sind die Bewertung der Sicherheit und Verträglichkeit von TGW101 und die Ermittlung der maximal verträglichen Dosis, der empfohlenen Dosis und des Regiments für die Erweiterung der Kohorte. Die Studie rekrutiert derzeit in den USA und plant, bis zu 50 Patienten zu rekrutieren.