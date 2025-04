Skeena gibt positives Urteil des Obersten Gerichtshofs von Kanada bezüglich der Albino Lake-Lagerstätte bekannt

Vancouver, BC (22. April 2025) Skeena Resources Limited (TSX: SKE, NYSE: SKE) ("Skeena Gold & Silver", "Skeena" oder das "Unternehmen") - https://www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/skeena-gold-sil ... - gab bekannt, dass der Oberste Gerichtshof von Kanada die Anträge von Richard Mill ("Mill") und Orogenic Gold Corp.("Mill") und Orogenic Gold Corp. ("Orogenic") abgewiesen hat, um gegen das Urteil des Berufungsgerichts von B.C. ("Berufungsgericht") vom Juli 2024 zugunsten von Skeena Berufung einzulegen. Das Urteil erging in einem Rechtsstreit über die Eigentumsrechte an den Mineralien, die in der Lagerstätte Albino Lake bei Eskay Creek (das "Eskay-Creek-Material") enthalten sind.

In seinem Urteil vom Juli 2024 stellte das Berufungsgericht fest, dass Skeena das Material nicht an die Provinz abgetreten hat und dass der frühere Gold Commissioner zu Unrecht davon ausging (siehe Pressemitteilung vom 5. Juli 2024). Infolgedessen entschied das Gericht: "Es kann nicht gesagt werden, dass die Provinz Herrn Mill mit dem Erhalt des Mineralienanspruchs über das Gebiet Albino Lake im Jahr 2017 Eigentumsrechte an dem Abfallmaterial gewährt hat." Aufgrund dieses und anderer rechtlicher Fehler in der ursprünglichen Entscheidung zugunsten von Mill hob das Berufungsgericht diese Entscheidung auf und verwies die Angelegenheit zur erneuten Anhörung und Prüfung unter Berücksichtigung der Gründe des Berufungsgerichts an den Gold Commissioner zurück.

Walter Coles, Executive Chairman von Skeena, kommentierte: "Wir freuen uns darauf, die erneute Anhörung vor dem Gold Commissioner im Laufe dieses Jahres abzuschließen, um das rechtmäßige und ausschließliche Eigentum von Skeena an den in der Albino Lake Storage Facility gelagerten Mineralien endgültig zu bestätigen und diese Angelegenheit abzuschließen."

Die Entscheidung des Obersten Gerichtshofs von Kanada beendet die Bemühungen von Mill und Orogenic, gegen die Entscheidung des Berufungsgerichts Berufung einzulegen. Damit ist der Weg frei für eine erneute Anhörung vor dem neuen Gold Commissioner, der nach der ursprünglichen Entscheidung ernannt wurde. Das Verfahren zur erneuten Anhörung ist im Gange. Es wird voraussichtlich nicht vor dem 4. Quartal 2025 abgeschlossen sein.