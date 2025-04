Bundesregierung will Konjunkturprognose erneut senken

BERLIN (dpa-AFX) - Die geschäftsführende Bundesregierung will erneut ihre Konjunkturprognose senken. Wie das "Handelsblatt" unter Berufung auf Regierungskreise berichtete, erwartet sie im laufenden Jahr eine Stagnation des Bruttoinlandsprodukts. Im Januar hatte die Regierung noch mit einem Plus von 0,3 Prozent gerechnet, nun erwartet sie 0,0 Prozent. Ein Sprecher des geschäftsführenden und scheidenden Bundeswirtschaftsministers Robert Habeck (Grüne) wollte den Bericht nicht kommentieren. Habeck wird die Frühjahrsprojektion an diesem Donnerstag in Berlin vorstellen.

Erst im Januar hatte Habeck bei der Vorstellung des Jahreswirtschaftsberichts die Wachstumserwartungen für 2025 nach unten geschraubt. Damals wurde für das laufende Jahr ein Mini-Wachstum von 0,3 Prozent erwartet. Im vergangenen Herbst hatte die Regierung noch ein Plus des Bruttoinlandsprodukts von 1,1 Prozent prognostiziert.