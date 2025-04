Bob Doll: Ist Trump Deal-Maker oder Deal-Breaker? Investoren verlieren Vertrauen

Investoren verlieren das Vertrauen in US-Präsident Donald Trumps Politik, schreibt Bob Doll, CEO und Chief Investment Officer von Crossmark Global Investments, am Montag. Seine Einschätzungen veröffentlichte er in seinem wöchentlichen Newsletter. Anleger seien mit unbegründeten Glauben ins Jahr 2025 gestartet waren, dass die Pläne Trumps Kursgewinne an den Märkten bringen würden.

Trotz der jüngsten Marktkorrektur seien Aktien gemessen an den Maßstäben der letzten 30 Jahre weiterhin teuer, "was zeigt, dass sie bei einem spürbaren Abschwung oder einer schwerwiegenderen Krise weiter unter Druck geraten könnten", so Doll.