Cenit: Umsatz soll deutlich zulegen

Nach Darstellung der Analysten Cosmin Filker und Marcel Goldmann von GBC hat die Cenit AG im Geschäftsjahr 2024 (per 31.12.) den Umsatz um über 12 Prozent auf rund 207 Mio. Euro gesteigert und dabei auch von der erstmaligen Einbeziehung der 2024 akquirierten Unternehmen profitiert. In der Folge erneuern die Analysten das Kursziel und bestätigen das positive Votum.

Nach Analystenaussage habe die Gesellschaft ein organisches Umsatzwachstum von 5,2 Prozent ausgewiesen. Dies liege laut GBC leicht über dem internen Ziel von mindestens 5,0 Prozent. Unter anderem sei das EBITDA wegen M&A bedingter Nebenkosten nur unterproportional um 5,2 Prozent auf 17,26 Mio. Euro (GJ 2023: 16,41 Mio. Euro) gestiegen. Ohne Berücksichtigung der Sondereffekte habe das Unternehmen eine EBITDA-Steigerung von 12,0 Prozent ausgewiesen. Für das Geschäftsjahr 2025 rechne das Management mit einem Übergangsjahr, in dem das anorganische Wachstum ausgesetzt werde und gleichzeitig der Fokus auf internen Prozessen zur Verbesserung der Profitabilität liege. Mit der erstmaligen ganzjährigen Einbeziehung von Analysis Prime in 2025 solle der Konzernumsatz deutlich auf 229 bis 234 Mio. Euro und das EBITA (EBIT vor PPA Abschreibungen) leicht auf 12,4 Mio. Euro (GJ 2024.: 11,35 Mio. Euro) klettern. Darin enthalten seien Restrukturierungsaufwendungen von rund 4,0 Mio. Euro. Im Rahmen eines DCF-Bewertungsmodells erneuern die Analysten das Kursziel von 19,00 Euro und bestätigen das Rating „Kaufen“.



