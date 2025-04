CECONOMY - Aktie im Rampenlicht - 22.04.2025

CECONOMY ist ein führender europäischer Elektronikhändler mit den Marken MediaMarkt und Saturn. Sie bieten eine breite Produktpalette an und sind stark in Europa vertreten. Hauptkonkurrenten sind Amazon und Fnac Darty. Ihr Alleinstellungsmerkmal liegt in einem dichten Filialnetz und innovativen Omnichannel-Strategien.

Mit einer Performance von -7,90 % musste die CECONOMY Aktie an diesem Handelstag, bisher deutliche Verluste hinnehmen.