ZenaTech-Tochtergesellschaft ZenaDrone bringt Drohnensystem zur Früherkennung von Waldbränden auf den Markt und führt Tests mit potenziellem kalifornischem Geschäftskunden durch

Das neue System und das ausstehende Abkommen stellen einen bedeutsamen Schritt in Richtung einer Revolution bei der Waldbrandprävention dar, wobei die multifunktionale, autonome KI-Drohne ZenaDrone 1000 eingesetzt wird, die mit Wärmebild- und LiDAR- (Light Detection and Ranging)-Technologie ausgestattet ist. Die Drohne ist in der Lage, Wärme- und Rauchentwicklung in frühem Stadium zu erkennen – vor allem nachts –, wodurch Einsatzkräfte handeln können, bevor sich ein Funke zu einem verheerenden Brand entwickelt, und gleichzeitig die Kosten für menschliche Patrouillen zur Überwachung des Geländes minimiert werden.

Da die Waldbrandsaison in Kalifornien immer länger dauert und immer schwerwiegender wird, wie die Brände in Los Angeles zu Beginn dieses Jahres verdeutlicht haben, war der Bedarf an proaktiven Hightech-Lösungen noch nie so groß wie heute. Laut Business Research Insights wird der globale Markt für die Bekämpfung von Waldbränden von 9,68 Milliarden $ im Jahr 2024 auf 22,47 Milliarden $ im Jahr 2032 steigen, was einer kumulierten jährlichen Wachstumsrate von 12,6 % entspricht. Der Anteil der USA am Weltmarkt ist enorm und wird weiter wachsen, was auf die zunehmende Häufigkeit und Schwere von Waldbränden aufgrund des Klimawandels zurückzuführen ist.

„Waldbrände werden nicht weniger – aber mit der Drohnentechnologie können Notfall- und Präventionsmaßnahmen erheblich beschleunigt werden. Da diese Risiken weltweit zunehmen, steigt die Nachfrage seitens der Behörden, der Versicherer und des privaten Sektors, insbesondere in den trockenen und heißen Gebieten im Westen und Südwesten der USA. Wir sind davon überzeugt, dass sich die ZenaDrone 1000 in einer günstigen Position befindet, um als Innovationsführer diesen Bedarf mit wesentlich höherer Präzision und Kosteneffizienz zu decken“, sagte CEO Shaun Passley, Ph.D.