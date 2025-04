Nasuni treibt die Cloud-Transformation im Sektor Architektur, Ingenieurwesen und Bauwesen (AEC) voran, um die Nachfrage nach moderner Dateninfrastruktur zu unterstützen

BOSTON, 22. April 2025 /PRNewswire/ -- Nasuni, eine führende einheitliche Dateidatenplattform für hybride Cloud-Umgebungen, gab heute eine anhaltend starke Dynamik im Sektor für Architektur, Ingenieurwesen und Bauwesen (AEC) bekannt. Das Unternehmen hat die Zahl der verwalteten Daten in diesem Sektor in den letzten zwei Jahren fast verdreifacht (189 %) und verwaltet nun die Datenbestände von über 250 globalen AEC-Firmen, darunter acht der zehn größten Firmen in den USA. Da die Nachfrage nach skalierbaren, sicheren und leistungsstarken Dateidatenplattformen steigt, unterstützt Nasuni Unternehmen dabei, die globale Zusammenarbeit zu fördern und sich gegen immer aggressivere Cyber-Bedrohungen zu schützen.

AEC-Firmen stehen vor besonderen Herausforderungen bei der Verwaltung umfangreicher Dateien und verteilter Mitarbeiter an entfernten und oft unwirtlichen Arbeitsplätzen. Der Nasuni-Branchenbericht 2025, The Era of Hybrid Cloud Storage: How AI and Cybersecurity Are Shaping Unterprise Storage Strategies, zeigt, warum die AEC-Branche auf Lösungen wie Nasuni setzt:

81 % der AEC-Firmen nutzen heute ein hybrides Cloud-Modell, da sie die Notwendigkeit erkannt haben, Vor-Ort-Leistung mit Cloud-Flexibilität zu kombinieren.

76 % waren im letzten Jahr von einem Cyberangriff betroffen, wobei die Wiederherstellung im Durchschnitt über 5 Wochen dauerte – was die Bedeutung des Schutzes vor Ransomware und einer schnellen Wiederherstellung unterstreicht.

Die beiden am häufigsten genannten Vorteile der Cloud-Infrastruktur sind Skalierbarkeit und verbesserte Zusammenarbeit - zwei Bereiche, in denen Nasuni hervorragend abschneidet.

„Da unsere Teams über das ganze Land verteilt sind und riesige Konstruktionsdateien ständig in Bewegung sind, brauchten wir eine Lösung, die mit dem Tempo und der Komplexität des modernen Bauwesens Schritt halten kann", so Robb Muench, Teammanager für IT-Infrastruktur-Betrieb bei The Walsh Group. „Nasuni hat die Art und Weise, wie wir unsere Daten verwalten und schützen, verändert. Wir können nahtlos über Zeitzonen hinweg zusammenarbeiten, uns schnell von Ransomware erholen und unseren Speicher skalieren, ohne uns Sorgen machen zu müssen, dass uns der Speicherplatz ausgeht oder wichtige Arbeitsabläufe verlangsamt werden."