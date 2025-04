Machtverschiebung im S&P 500 Diese 2 Aktien stechen in dieser Gewinn-Saison besonders hervor Die "Magnificent 7" bleiben zentrale Treiber im S&P 500 – doch ihr Vorsprung beim Gewinnwachstum beginnt zu bröckeln. Was unter anderem an diesen vermeintlichen Quartalsgewinnern liegt.