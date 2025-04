EnWave unterzeichnet mit MicroDried eine Gerätekaufvereinbarung für ein 60-kW-Radiant Energy Vacuum-Gerät und beschließt eine Änderung der Lizenzvereinbarung

MicroDried, ein führender Hersteller von hochwertigen Obst- und Gemüsezutaten mit Sitz in den Vereinigten Staaten, nutzt bereits seit 2012 die Radiant Energy Vacuum-(REVTM)-Dehydratisierungstechnologie von EnWave, um nährstoffreiche „Clean-Label“-Zutaten an weltweit führende Lebensmittelmarken zu liefern. MicroDrieds Portfolio an hochwertigen Produkten ist umfangreich, und zum Kundenstamm des Unternehmens zählen viele der weltweit größten Hersteller verpackter Konsumgüter.

Gemäß der Kaufvereinbarung wird MicroDried eine weitere 60-kW-REVTM-Maschine erwerben, um die Produktionskapazität zu erhöhen und der steigenden Nachfrage für sein vielfältiges Portfolio an haltbaren „Clean-Label“-Obst- und Gemüsezutaten nachzukommen. MicroDried betreibt derzeit drei große Vakuum-Mikrowellen- Trocknungslinien in Nampa (Idaho). Darüber hinaus hat MicroDried die Option, bis zum 31. Juli 2025 eine zweite weitere 60-kW REV-Dehydrationsmaschine zu erwerben. Sollte sich MicroDried zum Kauf der zweiten 60-kW-REV-Maschine entscheiden, erhält das Unternehmen einen zuvor vereinbarten Mengenrabatt.

Die gleichzeitig mit der Kaufvereinbarung beschlossene Änderung gewährt MicroDried die exklusiven Rechte zur Nutzung der REV-Technologie für die Produktion von Apfelzutaten in Washington, Oregon und Idaho und festigt damit seine führende Position in der vertikal integrierten Obstverarbeitung.

Bislang unterliegen die REVTM-Geräte von EnWave dem Unites States-Mexico-Canada Agreement (USMCA) und sind zollfrei.

Über MicroDried

MicroDried betreibt in Nampa (Idaho), eine hochmoderne Produktionsanlage für seine eigens entwickelten getrockneten Obst- und Gemüsezutaten, die durch drei IQF-Produktionslinien in zwei Anlagen in Grandview (Washington) ergänzt wird. Jeder Standort ist mit hochmodernen Automatisierungs- und Lebensmittelsicherheitskontrollen ausgestattet, die höchste Produktqualität und Fertigungseffizienz gewährleisten sollen. Die mit Touchscreen-Technologie ausgestatteten Produktionsprozesse von MicroDried sind vom Wareneingang über die Verpackung bis hin zum Versand vollautomatisch computergesteuert und können an die Anforderungen von Lebensmittelherstellern weltweit angepasst werden. Neben der Kapazitätserweiterung zur Deckung des Bedarfs der Kunden an Zutaten bemüht sich MicroDried auch weiterhin um die Einstellung und Bindung erstklassiger Fachkräfte und Techniker, die sich für einen effizienten Kundenservice und die Entwicklung innovativer Lösungen für neue Produktanwendungen einsetzen.

