Implikationen für therapeutische Antikörper

Providence, Rhode Island, 22. April 2025 /PRNewswire/ -- EpiVax, Inc. gibt die Veröffentlichung einer neuen Studie in Frontiers in Immunology bekannt, die den Einfluss von als „Tregitope" bekannten Peptiden auf die Antikörperreifung während der Immunantwort aufzeigt.

Lymphknoten enthalten Antikörper, deren Sequenz sich verändert, wenn sie sich an ihr Immunziel, beispielsweise ein Grippevirus, anpassen. Wenn dies geschieht, scheint der Gehalt an regulatorischen T-Zell-Epitopsequenzen (auch Tregitope genannt) in den Antikörpern abzunehmen, wodurch sich die B-Zellen vermehren können und erhalten bleiben.