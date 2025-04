We Do tesa Nachhaltigkeitsbericht 2024 zeigt beeindruckende Fortschritte (FOTO)

Norderstedt (ots) -



- Klimaneutrale Produktion im Blick: 39 Prozent CO2-Reduktion in Scope 1 und 2

bereits erreicht

- Erneuerbare Energien: 90 Prozent des weltweiten Strombedarfs durch Strom aus

erneuerbaren Quellen gedeckt

- Nachhaltigeres Portfolio: Rund 80 Produkte und Klebelösungen mit

nachhaltigerem Beitrag im tesa Sortiment



tesa, internationaler Hersteller innovativer Klebebänder und selbstklebender

Produktlösungen, setzt seinen Nachhaltigkeitskurs konsequent fort und

präsentiert die Ergebnisse im Nachhaltigkeitsbericht 2024. Bis 2030 investiert

das Unternehmen rund 300 Millionen Euro in die Transformation seines Geschäfts

mit dem Ziel einer klimaneutralen Produktion (Scope 1 und 2). Die Investitionen

umfassen Maßnahmen zur Energieeinsparung, zur Steigerung der Energieeffizienz

sowie den Umstieg auf erneuerbare Energiequellen wie Solar- und Windkraft. Dabei

verzeichnet das Unternehmen bereits bedeutende Fortschritte bei der Umsetzung

seiner Klimaziele und der Entwicklung nachhaltigerer Produktlösungen.





Meilensteine der EnergietransformationMit einer CO2-Reduktion von 39 Prozent in Scope 1 und 2 leistet tesa einenmaßgeblichen Beitrag zu seinem Ziel einer klimaneutralen Produktion bis 2030.Einen besonderen Meilenstein erreichte das Unternehmen in der Energieversorgung:90 Prozent des weltweiten Strombedarfs werden nun durch erneuerbareEnergiequellen gedeckt. Zu diesem Erfolg tragen mehrere neue Großprojekte bei:Am Produktionsstandort in Offenburg ging im Frühjahr ein Solarpark in Betrieb,der rund 25 Prozent des lokalen Strombedarfs decken soll. Auch am Hauptsitz inNorderstedt und am US-Standort in Sparta wurden neue Solaranlagen installiert.Im Rahmen seiner umfassenden Energiestrategie hat tesa 2024 mit der Planung fürden Anschluss des Hamburger Werks an das Wasserstoffnetz begonnen - eineMaßnahme, die künftig jährlich rund 6.000 Tonnen CO2 einsparen soll.Nachhaltigkeit und Innovation als Erfolgsfaktoren"Innovation und Nachhaltigkeit sind für tesa untrennbar verbunden. Durchtechnologische Fortschritte und gezielte Investitionen streben wir nicht nurökologische Verantwortung an, sondern auch wirtschaftlichen Erfolg - und setzendamit Maßstäbe in unserer Industrie", betont tesa CEO Dr. Norman Goldberg. Dieszeigt sich besonders im Produktportfolio: tesa bietet mittlerweile rund 80Produkte mit nachhaltigerem Beitrag an. Ein herausragendes Beispiel ist diepreisgekrönte "Debonding on Demand"-Technologie, die die Reparatur und dasRecycling von Produkten revolutioniert, indem sie starke Klebeverbindungengezielt lösbar macht. "Innovation beginnt dabei bei jedem Einzelnen. In enger