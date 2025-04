UBS stuft Hapag-Lloyd auf 'Sell'

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Hapag-Lloyd auf "Sell" mit einem Kursziel von 110 Euro belassen. Sollte die US-Regierung keine deutliche Kehrtwende bei den gegenseitigen Zöllen vollziehen, sehe er eine hohe Wahrscheinlichkeit, dass die Frachtindustrie ab dem zweiten Halbjahr 2025 in einen Abschwung übergehen wird, schrieb Analyst Cristian Nedelcu in einer am Dienstag vorliegenden Branchenstudie. Seine Gewinnprognosen für die europäischen Logistiker lägen nun 5 bis 10 Prozent unter den Konsensschätzungen./edh/laVeröffentlichung der Original-Studie: 21.04.2025 / 17:17 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.04.2025 / 17:17 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Hapag-Lloyd Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,22 % und einem Kurs von 131,9EUR auf Tradegate (22. April 2025, 15:54 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: UBS

Analyst: Cristian Nedelcu

Analysiertes Unternehmen: Hapag-Lloyd

Aktieneinstufung neu: negativ

Kursziel neu: 110

Kursziel alt: 110

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m