US-Dollar steht im Begriff, seinen Status als Weltleitwährung zu verlieren

Der US-Dollar bleibt unter Druck – und ein baldiges Comeback ist vorerst nicht in Sicht. Nachdem der Greenback zuletzt gegenüber Yen, Euro und Franken auf neue Mehrjahrestiefs gefallen ist, sehen Analysten tiefere strukturelle Ursachen für die anhaltende Schwäche der einstigen Weltleitwährung. Im Fokus stehen die zunehmenden Zweifel an der Unabhängigkeit der Federal Reserve, die Eskalation im globalen Handelskonflikt unter US-Präsident Donald Trump – und die daraus resultierende Erosion des internationalen Vertrauens in US-Institutionen.

Der Euro hat gegenüber dem Greenback den höchsten Stand seit November 2021 erreicht. Am Montag überschritt er die Marke von 1,15 und erreichte kurzfristig 1,1573 US-Dollar, bevor er wieder etwas zurückfiel. Gegenüber dem japanischen Yen wertete die US-Devise bis auf 140,40 ab und auch zum Franken, dem britischen Pfund und dem australischen Dollar verlor die US-Währung weiter an Boden. Der US-Dollar-Index sank zeitweise auf 97,92 Punkte – ein Niveau, das zuletzt im März 2022 gesehen wurde.