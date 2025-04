Börsenstart USA - 22.04. - Dow Jones schwach -1,07 %

Der Dow Jones steht bei 38.706,64 PKT und verliert bisher -1,07 %.

Top-Werte: 3M +2,95 %, Nike (B) +0,19 %, IBM +0,18 %, Coca-Cola -0,13 %, McDonald's -0,25 %

Flop-Werte: Unitedhealth Group -6,78 %, Salesforce -5,75 %, Verizon Communications -5,35 %, Procter & Gamble -3,80 %, NVIDIA -3,29 %

Der US Tech 100 bewegt sich bei 18.115,47 PKT und fällt um -0,70 %.

Top-Werte: Microstrategy (Doing business Strategy) (A) +5,51 %, Microchip Technology +5,36 %, Netflix +4,64 %, Lululemon Athletica +2,58 %, ON Semiconductor +2,11 %

Flop-Werte: Constellation Energy -5,85 %, MongoDB Registered (A) -5,77 %, Baker Hughes Company Registered (A) -4,93 %, The Trade Desk Registered (A) -4,92 %, Fortinet -4,39 %

Der S&P 500 steht aktuell (15:59:52) bei 5.231,41 PKT und fällt um -0,93 %.

Top-Werte: Equifax +7,18 %, First Solar +6,82 %, Invesco +6,31 %, Discover Financial Services +5,94 %, Microchip Technology +5,36 %

Flop-Werte: Northrop Grumman -14,39 %, Halliburton -12,29 %, RTX Corporation Reg Shs -11,82 %, Universal Health Services (B) -10,42 %, EQT -7,00 %