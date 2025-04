Advanced Blockchain AG (von GBC AG): Kaufen

Paxton14 schrieb 31.03.25, 11:22

Es gibt immer eine zeitversetzte Veröffentlichung der Zahlen und Bewertung. Sie sind nicht verpflichtet die Top 15 auszuweisen. Man hatte versprochen mehr Transparenz zu zeigen. Der Vorteil ist nun, dass man anhand der Anzahl der Token selbst den kumulierten Wert errechnen kann. Der aktuelle Wert zu heute ist, bereits im Aktienkurs eingepreist.



Vor einigen Monaten war noch nicht mal klar, was wirklich an Token vorhanden war, nun kennen wir wenigsten die Tokeneinheiten. Es gibt immer welche, die was zu meckern haben. Man kann auch mal den guten Willen der Gesellschaft honorieren. Für den katastrophalen Altcoinmarkt kann die ABAG nun wirklich nichts.



Die aktuelle Marktkapitalisierung liegt derzeit gerade mal bei 12 Mio. Euro. Dies entspricht fast den kompletten Peaq-Tokenbestand von ca. 88 Mio Peaq-Token. Alles andere gibt es umsonst dazu. Die Aktie ist damit alles andere als überbewertet,