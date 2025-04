Starke Zahlen lassen Dividendenaktie durch die Decke gehen!

Im US-Leitindex Dow Jones gibt es am Dienstag einen klaren Tagessieger: Es sind die Anteile von Industrieikone und Dividendenwert 3M . Das Unternehmen wusste mit seinen in der Vorbörse präsentierten Quartalszahlen zu überzeugen – und mit seinem Ausblick der Handelspolitik von US-Präsident Donald Trump zu trotzen!

Gegenüber dem Vorjahresquartal kletterten die Erlöse um 0,8 Prozent auf 5,8 Milliarden US-Dollar. Das geht angesichts der jahrelangen Wachstumsschwäche und der globalen Industriekrise in Ordnung und konnte die Erwartungen um 70 Millionen US-Dollar übertreffen.

Der bereinigte Gewinn pro Aktie landete bei 1,88 US-Dollar und damit um 11 Cent über den Erwartungen. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen noch 2,39 US-Dollar je Anteilsschein erwirtschaftet – das vermeintlich deutlich geringere Betriebsergebnis ist jedoch auf die Abspaltung der Solventum-Sparte zurückzuführen.

Insgesamt erwirtschaftete 3M ein auf die Anteilseigner entfallenden Gewinn in Höhe von 543,8 Millionen US-Dollar und profitierte dabei von einer deutlichen Margensteigerung. Die bereinigte operative Marge kletterte gegenüber dem Vorjahresquartal um 220 Basispunkte auf 23,5 Prozent.

Bislang nur moderate Zollauswirkungen erwartet

CEO William Brown kommentierte das Abschneiden des Unternehmens mit den Worten: "Wir haben im ersten Quartal ein starkes Ergebnis mit positivem, organischen Umsatzwachstum, Margen über den Erwartungen und einem zweistelligen EPS-Wachstum erzielt. Im dynamischen Gesamtumfeld bleiben wir darauf fokussiert, die Fundamentaldaten unseres Geschäfts zu verbessern, eine neue Performance-Kultur aufzubauen und unsere strategischen Prioritäten voranzutreiben [...]."

Diese Ambitionen unterstrich das Management mit einem aus der Perspektive der Anlegerinnen und Anlegern augenscheinlich zufriedenstellendem Ausblick. Für das Gesamtjahr erwartet 3M einen Gewinn je Aktie von 7,60 bis 7,90 US-Dollar. Die möglichen Auswirkungen durch die Zollpolitik von Trump bezifferte der Vorstand auf 0,20 bis 0,40 US-Dollar je Aktie. Die Mittelpunktschätzung (ohne Berücksichtigung möglicher Zollfolgen) hat mit 7,75 US-Dollar die Erwartungen genau getroffen.

Aktie schießt an Dow-Jones-Spitze

Am Montagabend handelte 3M noch zu 126,09 US-Dollar. Auf der Basis der unternehmenseigenen Gewinnschätzung für dieses Jahr entsprach das einem Kurs-Gewinn-Verhältnis von 16,3 – und damit offenbar deutlich zu wenig für den Geschmack der Anlegerinnen und Anleger, die das Unternehmen für seine Zahlen mit einem Kursgewinn von fast 8 Prozent belohnen.

Damit gelingt gegenüber dem Jahreswechsel der Vorzeichenwechsel. Rund 5 Prozent haben die Anteile in diesem Jahr zugelegt und das trotz deutlich eingetrübter Konjunkturaussichten. Zeitweise hatten die Gewinne jedoch deutlich höher gelegen. Das 52-Wochen-Hoch von 156,35 US-Dollar bedeutete sogar den höchsten Stand seit mehr als zwei Jahren. Davon ist 3M zwar ein gutes Stück entfernt, die Rückeroberung der bei 132,85 US-Dollar verlaufenden 50-Tage-Linie könnte in den kommenden Wochen aber für weiteres Kaufinteresse sorgen.

Fazit: Spürbare Erleichterung lässt Kurs kräftig klettern

Die Anteile von Dow-Jones-Wert 3M klettern am Dienstag kräftig und setzen sich mit Kursgewinnen von fast 8 Prozent an die Spitze des US-Leitindex. Grund hierfür sind zufriedenstellende Quartalszahlen sowie ein Ausblick, der allzu großen Zollsorgen eine Abfuhr erteilt und bislang nur geringfügige Einbußen befürchten lässt.

Nach ihrem Kurssprung ist die Aktie mit rund dem 17,5-fachen der in diesem Jahr erwarteten Gewinne bewertet. Das liegt um einige wenige Prozent über dem Fünfjahresmittel von 15,7, was auf eine geringfügige Überbewertung schließen lässt. Allerdings verschafft sich 3M mit dem Überwinden der 50-Tage-Linie aus technischer Perspektive Luft nach oben. Wer investiert ist, hält an seinen Anteilen daher zunächst fest.

Autor: Max Gross, wallstreetONLINE Redaktion

Die 3M Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,41 % und einem Kurs von 117,2EUR auf Tradegate (22. April 2025, 17:44 Uhr) gehandelt.

