Reichmacher-Aktie Danaher startet durch!

Und tatsächlich: Mit einer Gesamtperformance von fast 8.000 Prozent in den vergangenen 30 Jahren konnte Danaher den US-Gesamtmarktindex S&P 500 (+1.713 Prozent) deutlich outperformen – und das trotz einer inzwischen mehrjährigen Kursflaute. Angesichts der wirtschaftlichen Unsicherheiten und des globalen Handelskonfliktes haben die Anteile allein in diesem Jahr rund 15 Prozent ihres Wertes verloren.

Die Anteile des US-Technologiekonzerns Danaher gehören unter langfristig orientierten Investoren zu den beliebtesten Papieren. Das in den vergangenen Jahrzehnten anhaltende Kurs- und Dividendenwachstum haben der Aktie den Ruf eines Compounders eingebracht. Solche Compounder gelten aufgrund des Zinseszinseffektes auch als Reichermacher-Aktien.

Geschäftsergebnis stagniert, aber besser als erwartet

Am Dienstag darf sich die Aktie jedoch zu den Gewinnern des US-Marktes zählen, die Kursgewinne betragen rund 6 Prozent. Ursache hierfür sind die am Mittag vorgelegten Quartalszahlen, die auch der Aktie von Mitbewerber Sartorius Rückenwind verleihen.

Gegenüber dem Vorjahresquartal fielen die Erlöse um ein Prozent auf 5,74 Milliarden US-Dollar, doch damit konnten die Erwartungen um 150 Millionen US-Dollar überboten werden. Angesichts noch immer hoher Inventarbestände hatten Experten ein schwächeres Ergebnis erwartet.

Der Gewinn fiel mit 1,88 US-Dollar je Anteilsschein zwar um 4 Cent unter dem Ergebnis aus dem Vergleichszeitraum aus. Damit konnten die Erwartungen jedoch um 24 Cent geschlagen werden. Insgesamt erzielte Danaher einen Nettoertrag in Höhe von 954 Millionen US-Dollar, was einem Rückgang von 12,3 Prozent entspricht.

Ausblick trifft Erwartungen genau

"Erlöse, Gewinne und Cashflow haben unsere Erwartungen im ersten Quartal übertroffen – unterstrichen durch ein anhaltendes Momentum in der Bioprocessing-Sparte sowie einer über den Erwartungen liegenden Nachfrage in unserem Diagnostik-Geschäft", kommentierte CEO Rainer Blair das Abschneiden des Unternehmens.

Während für das kommende Quartal ein Umsatzwachstum im niedrigen einstelligen Prozentbereich erwartet wird, hat das Management für das Gesamtjahr ein Plus von 3 Prozent in Aussicht gestellt. Der Gewinn je Aktie soll sich unterdessen auf 7,60 bis 7,75 US-Dollar belaufen. Damit entspricht die Mittelpunktschätzung genau den Erwartungen der Analysten.

Die Auswirkungen durch die Zoll- und Handelspolitik hat das Unternehmen in seinem Conference Call mit bis zu 350 Millionen US-Dollar angegeben, wobei das Management Strategien vorgestellt hat, die finanziellen Folgen zu begrenzen – darunter Veränderungen in den Produktionsabläufen und Preiserhöhungen.

Aktie setzt Erholung fort, nähert sich erstem Kaufsignal

Die technisch zuletzt überverkaufte Aktie kann ihre Erholung am Dienstag fortsetzen. Unter dem Eindruck der am Mittag vorgelegten Zahlen liegen die Kursgewinne bei rund 6 Prozent. Mit einem Kurs von etwa 197 US-Dollar nähert sich die Aktie gleichzeitig der bei etwa 202,50 US-Dollar verlaufenden 50-Tage-Linie an. Ein Kurs darüber wäre eine erstes prozyklisches Kaufsignal.

Mit Blick auf die Bewertung steht auf Basis der unternehmenseigenen Schätzung für 2025 ein Kurs-Gewinn-Verhältnis von 25,7 zu Buche. Das liegt zwar deutlich über dem Branchendurchschnitt von 15,7, aber deutlich unter dem Fünfjahresmittel von rund 30. Für Danaher waren Investoren aufgrund der hohen Managementqualität und des anhaltenden Unternehmenserfolgs schon immer bereit, eine deutliche Prämie zu bezahlen.

Fazit: Langfristige Einstiegschance, Positionsaufbau beginnen!

Angesichts des Abschlags gegenüber dem historischen Bewertungsmittel und dem zufriedenstellenden Ausblick für das Gesamtjahr könnte die Korrektur der vergangenen Wochen und Monate eine attraktive, langfristige Einstiegschance geschaffen haben.

Mutige Anlegerinnen und Anleger nutzen das gegenwärtige Kursniveau, um eine erste Position in der Aktie aufzubauen. Weitere Tranchen sollten dann entweder nach erneuten Rücksetzern oder weiteren prozyklischen Kaufsignalen erworben werden.

Autor: Max Gross, wallstreetONLINE Redaktion

Die Danaher Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +4,07 % und einem Kurs von 171EUR auf Tradegate (22. April 2025, 17:31 Uhr) gehandelt.

