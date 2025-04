GE Aerospace: Top-Zahlen - nächster Trump-Schock sollte genutzt werden

Mitten in einer Phase des tiefgreifenden Umbruchs hat sich GE Aerospace als eigenständiger Akteur neu positioniert – und das mit bemerkenswertem Selbstbewusstsein. Seit der Aufspaltung des einstigen US-Industriekonglomerats General Electric im Jahr 2024 steht der Luftfahrtbereich nun unter eigenem Namen am Markt. Und die Zeichen bei GE Aerospace stehen auf Wachstum.

Das Unternehmen mit Sitz im US-Bundesstaat Ohio gilt als einer der weltweit führenden Hersteller von Triebwerken für die zivile und militärische Luftfahrt. GE-Triebwerke finden sich in Verkehrsflugzeugen von Airbus und Boeing ebenso wie in Kampfjets der US-Streitkräfte. Gemeinsam mit dem französischen Partner Safran betreibt GE Aerospace das Joint Venture CFM International – Hersteller des hocheffizienten LEAP-Triebwerks, das in den Mittelstreckenfliegern Boeing 737 MAX und Airbus A320neo verbaut wird.