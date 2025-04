Picktan Capital liebäugelt mit einem Börsengang an der LSE

LONDON, UK / ACCESS Newswire / 22. April 2025 / Picktan Capital, die in London ansässige Vermögensverwaltungsfirma, die ein Kundenvermögen von über 7 Mrd. $ weltweit verwaltet, hat bestätigt, dass sie aktiv Gespräche mit mehreren großen Investmentbanken in London führt, um die Möglichkeit einer Börsennotierung an der London Stock Exchange (LSE) im Jahr 2026 zu sondieren.

Die Firma, die für ihren disziplinierten Investmentansatz und ihre maßgeschneiderten Vermögensverwaltungslösungen bekannt ist, hat ihr Board of Directors und ihre Aktionäre formell darüber informiert, dass sie einen möglichen Börsengang in Betracht zieht. Derzeit läuft ein strategischer Sondierungsprozess, um den zielführendsten Weg an die öffentlichen Märkte zu evaluieren. Auf einer vor kurzem abgehaltenen Aktionärsversammlung wurde der Vorschlag, den Börsengang voranzutreiben, einstimmig angenommen. Dies zeigt, dass die Firma für ihre Ausrichtung, ihren Führungsstil und auch im Hinblick auf die zukünftigen Wachstumsperspektiven Vertrauen auf breiter Basis genießt.

Picktan Capital wurde mit dem Ziel gegründet, vermögende Privatpersonen, Family Offices und Institutionen mit maßgeschneiderten Anlagestrategien zu unterstützen und ist in den letzten zehn Jahren kontinuierlich gewachsen. Die Firma betreut heute über 9.000 Kunden im Vereinigten Königreich, Europa, Asien und im Nahen Osten und kann dabei auf ein Team aus erfahrenen Anlageexperten und eine starke Infrastruktur bauen, die auf Risikomanagement und langfristige Wertschöpfung ausgerichtet ist.

Ein Börsengang wäre ein epochaler Meilenstein, da er der Firma einerseits Zugang zu zusätzlichem Wachstumskapital verschaffen und andererseits ihre Präsenz an den globalen Märkten stärken würde. Dieser Schritt würde auch die laufenden Initiativen unterstützen, die darauf abzielen, das Produktangebot zu erweitern, in Technologieplattformen der nächsten Generation zu investieren und die Mitarbeiterrekrutierung in wichtigen Betriebs- und Beratungsbereichen zu forcieren.

„Es wurde noch keine endgültige Entscheidung gefällt; wir prüfen aber alle verfügbaren Optionen für eine Börsennotierung“, so Jacob Baker, CFO von Picktan Capital. „Ein Börsengang wäre ein entscheidender Schritt für unser Unternehmen. Er würde uns einen breiteren Zugang zu den Kapitalmärkten sichern, eine effizientere Skalierung ermöglichen und unserer weltweit wachsenden Klientel mehr Transparenz und Vertrauen bieten.“