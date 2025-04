Deutsche Indizes im Aufwind: DAX & MDAX steigen, US-Märkte schwächeln

Entwicklung der Indizes

DAX Topwerte

DAX Flopwerte

MDAX Topwerte

MDAX Flopwerte

SDAX Topwerte

SDAX Flopwerte

TecDAX Topwerte

TecDAX Flopwerte

Dow Jones Topwerte

Dow Jones Flopwerte

S&P 500 Topwerte

S&P 500 Flopwerte

Am heutigen Handelstag zeigen die deutschen Aktienindizes eine gemischte Entwicklung. Der DAX verzeichnet einen Anstieg von 0,42% und steht aktuell bei 21.276,95 Punkten. Ebenso im Plus befindet sich der MDAX, der ebenfalls um 0,42% zulegt und bei 27.269,09 Punkten notiert. Der TecDAX zeigt einen moderaten Anstieg von 0,15% und erreicht 3.418,75 Punkte. Im Gegensatz dazu verzeichnet der SDAX einen Rückgang von 0,29% und steht bei 15.079,56 Punkten. Auf der anderen Seite des Atlantiks zeigen die US-amerikanischen Indizes eine negative Tendenz. Der Dow Jones fällt um 0,54% und notiert bei 38.915,08 Punkten. Der S&P 500 verzeichnet ebenfalls einen Rückgang von 0,51% und steht bei 5.253,82 Punkten. Insgesamt präsentieren sich die deutschen Indizes überwiegend positiv, während die US-amerikanischen Märkte Verluste hinnehmen müssen.Die DAX-Spitzenwerte werden von Sartorius Vz. angeführt, die um 6,22% zulegten. Qiagen NV Registered Shs folgte mit einem Anstieg von 4,62%, während Volkswagen (VW) Vz.einen Zuwachs von 3,26% verzeichnete.Im Gegensatz dazu verzeichneten die DAX-Flopwerte negative Entwicklungen. SAP fiel um 3,65%, gefolgt von Rheinmetall mit einem Rückgang von 1,84% und MTU Aero Engines, die um 1,31% nachgaben.Im MDAX sticht Evotec mit einem Anstieg von 6,29% hervor, gefolgt von PUMA, die um 5,87% zulegten. Carl Zeiss Meditec schloss mit einem Plus von 3,27%.Die MDAX-Flopwerte zeigen ebenfalls negative Tendenzen, wobei Aroundtown um 1,62% fiel, Redcare Pharmacy um 1,58% und Nordex um 1,38%.Im SDAX führt Schaeffler mit einem Anstieg von 6,02%, gefolgt von SMA Solar Technology mit 4,20% und Borussia Dortmund, die um 2,79% zulegten.Die Flopwerte im SDAX sind deutlich ausgeprägter, mit CECONOMY, die um 9,36% fielen, gefolgt von Formycon mit einem Rückgang von 4,58% und mutares, die um 3,89% nachgaben.Im TecDAX sind Evotec und Sartorius Vz. mit Anstiegen von 6,29% bzw. 6,22% die Spitzenreiter, während Qiagen NV Registered Shs mit 4,62% ebenfalls stark performte.Die TecDAX-Flopwerte umfassen SAP mit einem Rückgang von 3,65%, Formycon, die um 4,58% fielen, und Kontron mit einem Minus von 2,01%.Im Dow Jones führt 3M mit einem beeindruckenden Anstieg von 7,08%, gefolgt von Amazon mit 3,50% und Travelers Companies mit 3,17%.Die Flopwerte im Dow Jones sind vergleichsweise stabil, mit Johnson & Johnson, die um 0,73% fielen, Verizon Communications mit einem Rückgang von 0,57% und Unitedhealth Group, die um 0,42% nachgaben.Im S&P 500 sticht Equifax mit einem Anstieg von 13,52% hervor, gefolgt von First Solar mit 11,69% und Invesco, die um 9,11% zulegten.Die Flopwerte im S&P 500 zeigen moderate Rückgänge, mit MSCI Registered (A), die um 1,00% fielen, gefolgt von Schlumberger mit -1,18% und Cboe Global Markets mit -1,36%.