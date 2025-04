West Point Gold bohrt 30,48 m mit 9,05 g/t Au, 33,52 m mit 5,46 g/t Au, und 28,96 m mit 6,02 g/t Au

Vancouver, Kanada – 22. April 2025 / IRW-Press / West Point Gold Corp. („West Point Gold“ oder das „Unternehmen“) (TSX-V: WPG) (OTCQB: WPGCF) (FWB: LRA0) freut sich, die jüngsten Bohrergebnisse seines laufenden Reverse-Circulation-Bohrprogramms in der Zone Tyro Main auf dem Projekt Gold Chain in Arizona bekannt zu geben. Diese Pressemitteilung enthält die Analyseergebnisse für die Bohrlöcher GC25-47 bis GC25-49 auf insgesamt 499,9 m.

Wichtigste Ergebnisse:

- Bohrung GC25-49 durchteufte 30,48 m mit 9,05 g/t Au innerhalb von 62,49 m mit 4,73 g/t Au. Diese Bohrung enthielt Abschnitte von 7,62 m mit 12,11 g/t Au, 12,19 m mit 12,40 g/t Au und 1,52 m mit 39,1 g/t Au.

- Bohrung GC25-47 durchteufte 33,52 m mit 5,46 g/t Au innerhalb von 50,29 m mit 3,76 g/t Au. Diese Bohrung enthielt Abschnitte von 4,57 m mit 12,05 g/t Au und 10,67 m mit 8,54 g/t Au.

- Bohrung GC25-48 durchteufte 28,96 m mit 6,02 g/t Au innerhalb von 41,15 m mit 4,33 g/t Au. Diese Bohrung enthielt Abschnitte von 4,67 m mit 19,04 g/t Au und 1,53 m mit 10,70 g/t Au.

- Basierend auf diesen Ergebnissen und den Ergebnissen von GC24-34 (42,8 m mit 2,50 g/t - veröffentlicht am 23. Januar 2025) scheint sich im nordöstlichen Teil der Zone Tyro Main eine bedeutende höhergradige Zone zu entwickeln.

- Die Analyseergebnisse von sieben weiteren abgeschlossenen Bohrlöchern (etwa 1.533 m) sind noch ausstehend und das Bohrprogramm ist nach wie vor im Gange.

„Die Ergebnisse dieser drei Bohrungen im nordöstlichen Teil der Zone Tyro Main haben eine neue hochgradige Zone mit einer aktuellen gebohrten Streichausdehnung von etwa 100 m definiert. Die aktuellen Ergebnisse deuten darauf hin, dass diese hochgradige Zone nach Nordosten in Richtung des Frisco-Grabens abtaucht“, sagte CEO Quentin Mai. „Diese drei hochgradigen Abschnitte werden voraussichtlich einen bedeutenden Einfluss auf die Erstellung einer ersten Ressource bei Tyro haben, das sich auf patentiertem Boden im Südwesten der USA befindet.“

Tabelle 1: Bohrergebnisse

Bohrlöcher Von (m) bis (m) Mächtigkeit (m) Gehalt (g/t Au) GC25-47 79,25 129,54 50,29 3,76 einschl. 79,25 117,35 38,10 4,86 einschl. 82,30 115,82 33,52 5,46 einschl. 86,87 91,44 4,57 12,05 und einschl. 99,06 109,73 10,67 8,54 GC25-48 83.82 124,97 41,15 4,33 einschl. 83,82 112,78 28,96 6,02 einschl. 88,39 106,68 18,29 8,89 einschl. 91,34 96,01 4,67 19,04 und einschl. 103,63 105,16 1,53 10,70 GC25-49 80.77 143,26 62,49 4,73 einschl. 100,58 131,06 30,48 9,05 einschl. 102,11 109,73 7,62 12,11 einschl. 102,11 106,68 4,57 15,57 und einschl. 117,35 129,54 12,19 12,40 einschl. 124,97 126,49 1,52 39,10

Anmerkungen:

- Alle angegebenen Mächtigkeiten sind Bohrlängen; die wahre Mächtigkeit beträgt etwa 60 % der Bohriängen.

Abbildung 1: Isometrische Ansicht des nordöstlichen Teils der Zone Tyro Main einschließlich historischer und aktueller Bohrungen

Abbildung 2: Gehalt x Mächtigkeit - Längsschnitt durch die Zone Tyro Main

Anmerkungen:

- Bohrlöcher GC21-13 bis GC21-16 wurden am 25. Oktober 2021 veröffentlicht (Link)

- Untertägige Schlitzprobenergebnisse wurden am 28. April 2022 veröffentlicht (Link)

- Bohrlöcher GC23-23 bis GC23-28 wurden am 28. Februar 2023 veröffentlicht (Link)

- Ergebnisse der Oberflächenuntersuchungen wurden am 11. Juli 2024 veröffentlicht (Link)

- Bohrlöcher GC24-30 bis GC24-31 wurden am 15. Januar 2025 veröffentlicht (Link) und am 24. Februar 2025 aktualisiert (Link)

- Bohrlöcher GC24-29, GC24-32 bis GC24-36 wurden am 23. Januar 2025 veröffentlicht (Link) und am 24. Februar 2025 aktualisiert (Link)

- Bohrlöcher GC25-38 und GC25-39 wurden am 19. März 2025 veröffentlicht (Link)

- Bohrlöcher GC25-37, GC25-40 und GC25-41 wurden am 3. April 2025 veröffentlicht (Link)

- Bohrlöcher GC25-42 bis GC25-46 wurden am 16. April 2025 veröffentlicht (Link)

Abbildung 3: Planansicht der Zone Tyro Main mit Bohrlöchern, Schürfgräben und Oberflächenproben (Gold)

Zusammenfassung

Erste Arbeiten, die das Unternehmen seit 2020 durchgeführt hat, einschließlich Kartierungen, Schürfgräben und Bohrungen (Kern- und RC-Bohrungen), haben eine hochgradige Komponente in den Gängen von NE Tyro identifiziert. Die hohe Variabilität der Goldgehalte deutet auf ein höhergradiges Goldereignis hin, das von einer breiteren Zone mit <2 g/t Au umschlossen wird. Kernbohrung GC24-34 (42,8 m mit 2,5 g/t Au) identifizierte stark gebänderte Chalcedon-Adular-Gänge und Stockwork mit Gehalten von über 10 g/t Au in einem mächtigeren Paket von stark alteriertem (Quarz + Chlorit) Nebengestein.

Die unten beschriebenen Bohrungen GC25-47 bis -49 zeigen, dass die mächtige Zone mit subparallelen Gängen und dazwischen liegenden Äderchen steil nach Südosten abfällt und sich anscheinend zu einer mächtigen Gang/Brekzie verbindet, die von einem Quarz-Stockwork flankiert wird (hier berichtete Bohrungen). Das mineralisierte Paket, das durch die Bohrungen GC25-47, -48 und -49 definiert wurde, nimmt in nordöstlicher Richtung und wahrscheinlich oberhalb der Stelle, an der sich die Gänge vermutlich vereinigen, an Mächtigkeit zu. Die aktuellen Bohrabschnitte deuten auf ein mäßiges bis steiles Abtauchen nach Nordosten in Richtung des Frisco-Grabens hin.

Das Bohrprogramm für das erste Halbjahr 2025 entwickelt, um die notwendigen Daten für eine potenzielle erste Ressource aus der Zone Tyro Main bereitzustellen und einen ersten Test des Frisco Grabens abzuschließen, während gleichzeitig das Verständnis des Unternehmens für die Mineralisierung gesteigert wird. Zurzeit ist das Programm für 5.000 m geplant, kann aber bei Erfolg und verfügbaren Mitteln erweitert werden. Die Ergebnisse in dieser Pressemitteilung stammen aus drei Bohrlöchern (500 m). Weitere 7 Bohrlöcher wurden abgeschlossen, und die Analyseergebnisse stehen noch aus (ca. 1.533 m). Die Bohrungen dauern an.

Bohrung GC25-47

Bohrung GC25-47 wurde niedergebracht, um die Zone etwa 65 m unterhalb von Bohrung GC21-14 (35,2 m mit 1,26 g/t Au) oder etwa 100 m unterhalb der Gangbildungen an der Oberfläche zu überprüfen (Abbildung 4). Ein mächtiges Gangpaket wurde über 50 m mit 3,76 g/t Au beobachtet und beherbergte eine Zone mit intensiverer Gangbildung mit 38,1 m mit 4,86 g/t Au. Die Aufzeichnungen deuten auf zwei separate Gänge oder Brekzienkörper innerhalb schwach bis mäßig ausgebildeter Quarzgängchen hin.

Abbildung 4: Profilschnitt der Bohrung GC25-47

Bohrung GC25-48

Diese Bohrung wurde niedergebracht, um festzustellen, ob sich die in Bohrung GC25-47 beobachtete mächtige Zone in südwestlicher Richtung und unterhalb von Bohrung GC24-34 (42,8 m mit 2,5 g/t Au) fortsetzt. Die Bohrung durchteufte die Zone etwa 65 m unterhalb von Bohrung GC24-34 und zeigte ein schmaleres Paket aus Gängen und angrenzendem Quarz-Stockwork (Abbildung 5). Die primäre Gang/Brekzie umfasst 13,72 m mit 10,49 g/t Au innerhalb einer mächtigeren Zone mit schwach bis mäßig ausgebildeten Quarzgängchen (41,15 m mit 4,33 g/t Au). Die hier geringere Mächtigkeit steht im Einklang mit dem Zusammenlaufen der an der Oberfläche ausbeißenden Gänge zu einem besser definierten „Haupt“-Gang.

Abbildung 5: Profilschnitt der Bohrung GC25-48

Bohrung GC25-49

Diese Bohrung wurde niedergebracht, um die Mineralisierung zu durchteufen, die in GC25-47 etwa 40 m nordöstlich und unterhalb der oberflächennahen historischen Abbaubereiche beobachtet wurde. Geologische Kartierungen deuten darauf hin, dass das Gangsystem hier auf ein paar nach Nordosten verlaufende Strukturen mit schwächer ausgebildeten dazwischenliegenden Gängchen beschränkt ist. Im Schürfgraben 11 wurden 7,29 g/t Au auf 4,2 m gefunden (Abbildung 6). Bohrung GC25-49 durchteufte eine mächtigere Zone mit Quarzgängchen, die Chalcedon-Adular-Kalzit-Gänge umschließen und 4,73 g/t Au auf 62,49 m enthielten. Die zentrale Zone, die von Gängen und Gangbrekzien dominiert wird, umfasste 30,48 m mit 9,05 g/t Au. Im Profilschnitt ähnelt die Zone der Bohrung GC25-47 (Abbildung 4), steht jedoch im Einklang mit den parallelen Gängen, die in der Tiefe zusammenlaufen. Die geplanten Bohrungen zielen darauf ab, diese Verschmelzung als eine Komponente der großen Mächtigkeiten und der hohen Goldgehalte zu überprüfen, die in diesen drei Bohrungen beobachtet wurden. Eine bessere Bohrdefinition könnte zusätzliche Hinweise auf das Abtauchen dieser Zone liefern.

Abbildung 6: Profilschnitt der Bohrung GC25-49

Qualifizierter Sachverständiger

Robert Johansing, M.Sc. Econ. Geol., P. Geo., Vice President, Exploration des Unternehmens, ist ein qualifizierter Sachverständiger („QP“) gemäß NI 43-101 und hat den technischen Inhalt dieser Pressemitteilung geprüft und genehmigt. Herr Johansing war auch für die Beaufsichtigung aller Phasen des Bohrprogramms verantwortlich, einschließlich der Protokollierung, der Etikettierung, der Verpackung und des Transports vom Projekt zu American Assay Laboratories in Sparks, Nevada. Die Bohrlöcher haben einen Durchmesser von 15 cm, und die Proben haben ein ungefähres Gewicht von 3 bis 5 kg. Die Proben wurden anschließend getrocknet, zerkleinert und aufgespalten, und die Brei-Proben wurden für die Analyse vorbereitet. Gold wurde durch eine Brandprobe mit ICP-Abschluss bestimmt; Proben, die über dem Grenzwert lagen, wurden durch eine Brandprobe mit gravimetrischem Abschluss bestimmt. Silber und 15 weitere Elemente wurden mittels Königswasser-ICP-AES (IM-2A16) bestimmt; Proben, die über den Grenzwert hinausgehen, wurden mittels Brandprobe und gravimetrischem Abschluss bestimmt. Sowohl zertifizierte Standards und Leerproben wurden vor Ort eingesetzt als auch Duplikate, Standards und Leerproben, die von American Assay eingesetzt wurden. Die oben zusammengefassten Ergebnisse wurden unter Bezugnahme auf die QA/QC-Ergebnisse sorgfältig überprüft. Während der Bohr- und Probenahmekampagnen bis zur Lieferung an die Analyseeinrichtung wurden standardmäßige Verfahren zur Überwachung der Probenkette angewendet.

Über West Point Gold Corp.

West Point Gold Corp. (vormals Gold79 Mines Ltd.) ist ein börsennotiertes Unternehmen, das sich vor allem der Entdeckung und Erschließung von Goldvorkommen in vier aussichtsreichen Projekten im Bereich des Walker Lane Trends, der sich über die US-Bundesstaaten Nevada und Arizona erstreckt, widmet. West Point Gold konzentriert sich auf die Erschließung einer ersten Ressource in seinem Projekt Gold Chain in Arizona, während der JV-Partner des Unternehmens, Kinross, den Ausbau des Projekts Jefferson Canyon in Nevada verantwortet.

Für weitere Informationen zu dieser Pressemitteilung wenden Sie sich bitte an:

Aaron Paterson, Corporate Communications Manager

Tel: +1 (778) 358-6173

E-Mail: info@westpointgold.com

Bleiben Sie mit uns in Verbindung:

LinkedIn: linkedin.com/company/west-point-gold

X (Twitter): @westpointgoldUS

Facebook: www.facebook.com/Westpointgold/

Webseite: wwww.westpointgold.com

