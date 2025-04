Kursgewinne dank Erholung an der Wall Street

Die Unsicherheit ließ Anleger am Dienstag weiter in als sicher empfundene Häfen wie Gold flüchten. Die Feinunze des Edelmetalls kostete erstmals 3.500 US-Dollar. Zudem stieg der Bitcoin erstmals seit Anfang März über 90.000 US-Dollar.

Novo Nordisk setzten in Kopenhagen ihre Talfahrt mit minus 7,4 Prozent fort. Sorgen vor wachsender Konkurrenz belasteten. Der US-Wettbewerber Lilly hatte positive Daten aus einer fortgeschrittenen Studie zu seiner potenziellen Diabetes- und Abnehmpille Orforglipron veröffentlicht.

Kritische Analystenstimmen zum Windkraft-Projektentwickler Orsted zeigten Wirkung: Die Papiere rutschten um 4,8 Prozent ab. Barclays und die Bank of America Orsted hatten Orsted auf ein negatives Votum abgestuft. So verwies die Bank of America auf das Risiko von Projektabsagen in den USA.

Der Kosmetikkonzern L'Oreal hatte im ersten Quartal auch dank robuster Geschäfte in China besser abgeschnitten als erwartet. Die Aktien zogen um 6,3 Prozent an. Damit waren sie Tagessieger im EuroStoxx.

Bedingungen der italienischen Regierung für eine Übernahme von Banco BPM durch Unicredit belasteten etwas die Anteile von BPM , weil die staatlichen Vorgaben eine Übernahme erschweren könnten. Banco BPM schlossen 0,6 Prozent leichter und Unicredit verloren 2,7 Prozent./ajx/he

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Novo Nordisk Aktie Die Novo Nordisk Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,15 % und einem Kurs von 722,4 auf Tradegate (22. April 2025, 18:09 Uhr) gehandelt. Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Novo Nordisk Aktie um -12,56 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -27,95 %. Die Marktkapitalisierung von Novo Nordisk bezifferte sich zuletzt auf 176,93 Mrd.. Novo Nordisk zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 15,800. Das entsprach einer Dividendenrendite von 3,7500 %. Die letzten 10 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 845,00DKK. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 750,00DKK und das höchste Kursziel liegt bei 1.050,00DKK was eine Bandbreite von +1.334,86 %/+1.908,80 % bedeutet.