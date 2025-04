Leichte Kursgewinne

NEW YORK (dpa-AFX) - US-Staatsanleihen haben am Dienstag ein wenig zugelegt. Der Terminkontrakt für zehnjährige Papiere (T-Note-Future) stieg um 0,11 Prozent auf 110,94 Punkte. Die Rendite lag bei 4,38 Prozent.

Am Montag hatten Verbalattacken von Präsident Donald Trump gegen Notenbankchef Jerome Powell die US-Anleihen belastet. Am Freitag hatte Kevin Hassett, Direktor des Nationalen Wirtschaftsrats der USA, gesagt, der Präsident prüfe, ob er in der Lage sei, Powell zu entlassen. Trump forderte eine Zinssenkung von der Fed und bezeichnete ihren Chef Jerome Powell als "Mr. Zu Spät". Powell hat die Zinsen zuletzt stabil gelassen. Er warnte stattdessen vor Inflations- und Wachstumsrisiken durch Trumps Zollpolitik.