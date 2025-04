Harvest stärkt Marktposition durch Frankfurter Notierung

22. April 2025: Harvest Technology Group Limited (ASX: HTG) („HTG“ oder „das Unternehmen“) freut sich bekanntzugeben, dass es seine Aktien zum Handel im Open Market (Quotation Board) der Frankfurter Wertpapierbörse (FWB) unter folgendem Frankfurter Code/Wertpapierkennnummer notiert hat: N30. Die Notierung im Frankfurter Open Market (FOE) ermöglicht HTG, seine Investorenbasis zu erweitern und die Sichtbarkeit in den europäischen Kapitalmärkten zu erhöhen, insbesondere in Branchen, in denen die europäische Nachfrage und Relevanz für HTGs Lösungen rasch zunehmen.