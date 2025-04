Stardust Solar nimmt Investor Relations-Dienstleister unter Vertrag

Vancouver, British Columbia – (22. April 2025) – Stardust Solar Energy Inc. (TSXV: SUN) („Stardust“ oder „das Unternehmen“) freut sich bekanntzugeben, dass es Dr. Reuter Investor Relations GmbH („Dr. Reuter“) mit der Erbringung bestimmter Investor Relations- und digitaler Marketingdienstleistungen beauftragt hat. Diese Mitteilung erfolgt in Übereinstimmung mit den Anforderungen der TSX Venture Exchange Policy 3.4 – Investor Relations, Promotional and Market Making Activities.

Vereinbarung mit Dr. Reuter Investor Relations

Gemäß den Bedingungen der am 16. April 2025 geschlossenen Vereinbarung (die „Dr. Reuter-Vereinbarung“) zwischen dem Unternehmen und Dr. Reuter zahlt das Unternehmen eine feste monatliche Gebühr von 4.500 € im Austausch für bestimmte Investor Relations- und Werbedienstleistungen in Europa. Zusätzlich kann Dr. Reuter für Roadshows mit einer Gebühr von 4.300 € pro Tag engagiert werden. Die Dr. Reuter-Vereinbarung beginnt am 16. April 2025 und hat eine Laufzeit von zunächst sechs Monaten. Nach Ablauf der Erstlaufzeit verlängert sich die Vereinbarung monatlich, sofern sie nicht von einer Partei mit einer Frist von einem Monat gekündigt wird. Dr. Reuter wird den europäischen Markt durch digitale Marketing- und Social-Media-Plattformen adressieren, um Investoren zu gewinnen und die Verbreitung von Unternehmensnachrichten zu unterstützen.

Dr. Reuter mit Sitz in Frankfurt, Deutschland, ist seit 2006 am Markt aktiv und spezialisiert sich auf europäische Kapitalmärkte mit Dienstleistungen in den Bereichen Finanz-Pressemitteilungen, institutionelle und private Investor Relations. Dr. Eva Reuter ist die Inhaberin von Dr. Reuter. Nach bestem Wissen des Unternehmens hält Dr. Reuter keine Beteiligungen an Wertpapieren des Unternehmens oder ein Recht zum Erwerb solcher Beteiligungen. Dr. Reuter und das Unternehmen unterhalten eine vertragliche Distanzbeziehung. Die Dr. Reuter-Vereinbarung unterliegt der Genehmigung der TSX Venture Exchange. Dr. Reuter ist unter folgenden Kontaktdaten erreichbar: Friedrich Ebert Anlage 35-37, Tower 185, 60327 Frankfurt; E-Mail: e.reuter@dr-reuter.eu; Telefon: +49-69-1532-5857.