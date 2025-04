Aktien Wien Schluss ATX nach starkem Finish im Plus Die Wiener Börse hat am Dienstag nach einem schwächeren Verlauf mit Kursgewinnen geschlossen. Der Leitindex ATX zeigte sich bis kurz vor Handelsende tiefer, drehte in einem starken Finish dann aber das Vorzeichen noch um und schloss 0,17 Prozent …