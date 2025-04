CATL ist der Wegbereiter der Multi-Power-Ära

NINGDE, China, 22. April 2025 /PRNewswire/ -- Am 21. April 2025 stellte CATL auf seinem ersten Super Tech Day drei bahnbrechende EV-Batterieprodukte vor: Die Freevoy Dual-Power-Batterie, Naxtra – die weltweit erste serienmäßig hergestellte Natrium-Ionen-Batterie – und die Shenxing-Schnellladebatterie der zweiten Generation sowie eine integrierte 24-V-Start-/Stopp-Naxtra-Batterie für Schwerlaster. Diese revolutionären Innovationen durchbrechen technologische Grenzen und führen die Branche offiziell in die „Multi-Power-Ära".

Die Freevoy Dual-Power-Batterie verfügt über ein bahnbrechendes Cross-Chemistry-Systemdesign, das die Grenzen einzelner Technologien überschreitet und so den individuellen Anforderungen der Nutzer gerecht wird. Naxtra, die weltweit erste in Massenproduktion herstellbare Natrium-Ionen-Batterie, durchbricht die Ressourcenbeschränkungen und stärkt die Grundlage der neuen Energieindustrie. Die zweite Generation der Shenxing-Schnellladebatterie stellt mit ihrer Spitzenladeleistung von 12 C einen neuen Weltrekord für die Superschnellladetechnik auf.

Naxtra-Batterie: Leistungsgrenzen durchbrechen, die Zukunft der Energie vorantreiben

Die Naxtra-Batterie von CATL durchbricht die Leistungsgrenzen des Materials selbst und ermöglicht zum ersten Mal die Massenproduktion von Natrium-Ionen-Batterien. Dank der inhärenten Sicherheit und der reichhaltigen Vorkommen von Natrium reduziert sie effizient die Abhängigkeit von Lithiumressourcen und stärkt die Grundlage für neue Energietechnologien, während es gleichzeitig die Energienutzung von der „Abhängigkeit von einer einzigen Ressource" hin zu „Energieunabhängigkeit" fördert.

Die Naxtra-Batterieproduktlinie umfasst zwei Kategorien: die Naxtra-Pkw-EV-Batterie und die Naxtra-24V-Schwerlasterbatterie mit integriertem Start-Stopp-System. Beide sind in der Lage, über den gesamten Temperaturbereich von -40°C bis +70°C zu arbeiten, wodurch die extremen Temperaturgrenzen von Batterien neu definiert werden. Die Naxtra-Pkw-EV-Batterie behält 90 % der nutzbaren Leistung bei -40 °C. Selbst bei einer extrem niedrigen Ladung von nur noch 10 % SOC weist die Naxtra-Batterie für Elektrofahrzeuge bei einer Temperatur von -40 °C keine nennenswerte Leistungsminderung auf.