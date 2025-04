TRICORBRAUN ERNENNT KEVIN WEADICK ZUM PRÄSIDENTEN UND GESCHÄFTSFÜHRER

COURT CARRUTHERS WIRD STELLVERTRETENDER VORSITZENDER

ST. LOUIS, 22. April 2025 /PRNewswire/ -- Der weltweit führende Verpackungshersteller TricorBraun gab heute die Ernennung von Kevin Weadick zum President und Chief Executive Officer mit Wirkung vom 5. Mai 2025 bekannt. Weadick wird die weltweiten Aktivitäten von TricorBraun leiten und die strategische Vision und die Prioritäten des Unternehmens stärken, während er die Geschäftsentwicklung und den Fokus auf Innovation und Wachstum weiter vorantreibt. Weadick tritt die Nachfolge von Court Carruthers an, der nach acht Jahren als CEO in den Ruhestand geht. Carruthers wird als stellvertretender Vorsitzender fungieren und im Vorstand bleiben, um Kontinuität und Unterstützung für den weiteren Erfolg des Unternehmens zu gewährleisten.

"Wir freuen uns, Kevin als neuen CEO von TricorBraun begrüßen zu dürfen", sagte Keith Strope, Executive Chairman. "Kevins umfangreiche Erfahrung und seine nachweisliche Erfolgsbilanz bei der Führung wachstumsstarker Unternehmen werden von unschätzbarem Wert sein, wenn wir unsere globale Strategie weiter vorantreiben. Seine Führungsqualitäten und sein Fachwissen im Bereich der Lieferkette in verschiedenen Vertriebsbereichen passen zu unseren aggressiven Wachstumszielen und unserem Engagement, unseren Kunden einen hervorragenden Service zu bieten. Ich möchte Court auch für seinen bemerkenswerten Beitrag zum Wachstum des Unternehmens in den letzten acht Jahren danken und freue mich auf die weitere Zusammenarbeit im Vorstand.

Weadick war zuletzt CEO von FleetPride, einem der größten nordamerikanischen Händler für Lkw- und Anhängerteile auf dem Ersatzteilmarkt. Bevor er zu FleetPride kam, hatte er zahlreiche globale Führungspositionen in Nordamerika und Europa bei Grainger inne, zuletzt als Präsident von Zoro, dem schnell wachsenden, technologiegestützten Liefergeschäft von Grainger, das sich auf kleine und mittlere Kunden in Nordamerika konzentriert. Er ist Absolvent der University of Wisconsin und begann seine Karriere bei PwC. Weadick stammt aus Chicago und wird im Design- und Technikstudio des Unternehmens in Oakbrook Terrace, Illinois, tätig sein.