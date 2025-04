Börsen Update USA - 22.04. - S&P 500 schwach -0,86 %

Der Dow Jones bewegt sich bei 38.805,39 PKT und fällt um -0,82 %.

Top-Werte: 3M +3,37 %, Nike (B) +1,01 %, McDonald's +0,42 %, Travelers Companies +0,22 %, Walmart -0,14 %

Flop-Werte: Unitedhealth Group -7,44 %, NVIDIA -4,24 %, Salesforce -4,05 %, Verizon Communications -3,98 %, Procter & Gamble -3,55 %

Der US Tech 100 bewegt sich bei 18.108,88 PKT und fällt um -0,74 %.

Top-Werte: Microstrategy (Doing business Strategy) (A) +7,83 %, PDD Holdings Incorporation (A) (A) +4,36 %, Microchip Technology +3,67 %, Netflix +3,52 %, Lululemon Athletica +3,19 %

Flop-Werte: MongoDB Registered (A) -5,09 %, The Trade Desk Registered (A) -4,87 %, Dexcom -4,77 %, Constellation Energy -4,44 %, NVIDIA -4,24 %

Der S&P 500 bewegt sich bei 5.235,35 PKT und fällt um -0,86 %.

Top-Werte: Equifax +9,23 %, Discover Financial Services +6,73 %, Pentair +5,45 %, Invesco +5,13 %, West Pharmaceutical Services +4,82 %

Flop-Werte: Northrop Grumman -16,75 %, RTX Corporation Reg Shs -13,00 %, Universal Health Services (B) -9,77 %, Halliburton -9,53 %, EQT -7,47 %