Sirona Biochem gibt Finanzierung mittels Wandelschuldverschreibung bekannt

Vancouver, British Columbia, 22. April 2025 / IRW-Press / Sirona Biochem Corp. (TSX-V: SBM) (FWB: ZSB) (OTC: SRBCF) („Sirona“ oder das „Unternehmen“) gibt eine nicht vermittelte Privatplatzierung von unbesicherten Wandelschuldverschreibungen (die „Wandelschuldverschreibungen“) bekannt. Die Wandelschuldverschreibungen werden in Einheiten (die „Schuldverschreibungseinheiten“) zu einem Preis von 1.000 $ pro Schuldverschreibungseinheit angeboten, was einem Bruttoerlös von insgesamt bis zu 400.000 $ entspricht (das „Angebot“). Das Unternehmen plant, den Erlös aus dem Angebot für allgemeine Unternehmenszwecke zu verwenden.

Jede Schuldverschreibungseinheit hat einen Nennwert (der „Nennwert“) von 1.120 $, bestehend aus 1.000 $ Kapital (das „Kapital“) und 120 $ vorausbezahlten Zinsen (die „vorausbezahlten Zinsen“). Das Kapital der Schuldverschreibungseinheiten wird mit einem Zinssatz von 12 % p. a. verzinst, und diese aufgelaufenen Zinsen (die „aufgelaufenen Zinsen“) werden halbjährlich nachträglich gezahlt. Nach Wahl des Unternehmens können die vorausbezahlten Zinsen und die aufgelaufenen Zinsen in bar gezahlt oder in Aktien zu einem Umwandlungspreis (der „Zinsumwandlungspreis“) umgewandelt werden, der dem maximalen diskontierten Marktpreis (wie dieser Begriff in den Richtlinien der TSX Venture Exchange oder TSXV definiert ist) auf der Grundlage des Schlusskurses der Aktien am Tag unmittelbar vor dem Fälligkeitstag der Zinszahlung entspricht.

Der Inhaber kann nach eigenem Ermessen den Nennbetrag jederzeit vor dem Fälligkeitstag (der „Fälligkeitstag“), der dem dritten Jahrestag des Ausgabedatums entspricht, ganz oder teilweise in Einheiten (die „Einheiten“) des Unternehmens zu einem Preis von 0,10 $ pro Einheit (der „Umwandlungspreis“) umwandeln. Bei der Umwandlung des Nennbetrags werden die vorausbezahlten Zinsen und die nicht gezahlten aufgelaufenen Zinsen nach Wahl des Unternehmens entweder in bar gezahlt oder zum Zinsumwandlungspreis in Aktien umgewandelt.

Jede Einheit besteht aus einer Aktie und einem nicht übertragbaren Warrant zum Erwerb einer Aktie (ein „Warrant“). Jeder Warrant kann vom Inhaber jederzeit vor dem Fälligkeitstag zum Ausübungspreis von 0,15 $ zum Erwerb einer Aktie (eine „Warrant-Aktie“) ausgeübt werden.

Das Unternehmen ist berechtigt, die Wandelschuldverschreibungen vor dem Fälligkeitstag jederzeit nach Ablauf von sechs Monaten ab dem Ausgabedatum zurückzukaufen, indem es den Inhabern den Nennwert der Wandelschuldverschreibungen zusammen mit allen vorausbezahlten und aufgelaufenen Zinsen sowie einer Vorfälligkeitsentschädigung in Höhe von 8 % des Nennwerts in bar auszahlt. Das Unternehmen hat den Inhabern dies 30 Geschäftstage im Voraus mitzuteilen (die „Rückkaufmitteilung“). Nach Erhalt einer Rückkaufmitteilung kann ein Inhaber nach seiner Wahl den gesamten oder einen Teil des Nennbetrags der Wandelschuldverschreibung zum Wandlungspreis in Einheiten umwandeln. Alle vorausbezahlten und aufgelaufenen Zinsen auf den so umgewandelten Nennbetrag werden nach Wahl des Inhabers entweder in bar ausgezahlt oder zum Zinsumwandlungspreis in Aktien umgewandelt, wobei dem Unternehmen dies innerhalb von 10 Geschäftstagen nach Erhalt der Rückkaufmitteilung mitzuteilen ist (die „Umwandlungsmitteilung“).

