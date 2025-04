Industriegasespezialist Messer erzielt Rekordergebnis (FOTO)

Bad Soden (ots) -



- Umsatz von 4,5 Milliarden Euro, ein Plus von 2 Prozent* gegenüber dem Vorjahr

- EBITDA steigt um 10 Prozent* auf 1,4 Milliarden Euro

- Investitionen auf hohem Niveau von rund 0,9 Milliarden Euro

- starke Bilanz mit liquiden Mitteln von 0,5 Milliarden Euro zum Jahresende 2024

- Zahl der Mitarbeitenden steigt von rund 11.500 auf über 11.800



Trotz des schwierigen wirtschaftlichen Umfelds hat Messer, der weltweit größte

Spezialist für Industrie-, Medizin- und Spezialgase in Privatbesitz, im

Geschäftsjahr 2024 seine Resilienz unter Beweis gestellt. Der Konzernumsatz

stieg um 2 Prozent* auf rund 4,5 Milliarden Euro, da Messer Produktkapazitäten

erhöht und Neukunden gewinnen konnte, unteranderem aus der Luft- und Raumfahrt

sowie der Halbleiterindustrie. Das EBITDA stieg um rund 10 Prozent* auf 1,4

Milliarden Euro. Messer investierte rund 0,9 Milliarden Euro in die Sicherung

des zukünftigen Wachstums durch den Bau zusätzlicher Anlagen und die

Instandhaltung bestehender Anlagen. Darüber hinaus sicherte sich Messer im Jahr

2024 Heliumvorräte in den USA.







als resilient, unterstützt durch einen breit diversifizierten Kundenstamm und

eine regionale Präsenz", erklärt Bernd Eulitz, CEO von Messer, und fügt hinzu:

"Der überwiegende Teil unserer Produkte wird lokal für lokale Kunden

hergestellt, wobei das grenzüberschreitende Geschäft nur einen geringen Anteil

ausmacht." Zudem erweiterte Messer sein Team und beschäftigte Ende 2024 über

11.800 Mitarbeitende gegenüber rund 11.500 im Vorjahr.



Regional diversifiziertes Industriegasegeschäft



Der Umsatz der Messer-Gesellschaften in Nord- und Südamerika belief sich im

Geschäftsjahr 2024 auf rund 2,4 Milliarden Euro, was einem Anstieg von 4

Prozent* gegenüber dem Vorjahr entspricht. Rund 1,6 Milliarden Euro des

regionalen Gesamtumsatzes entfallen auf die USA, 0,3 Milliarden Euro auf Kanada

und 0,4 Milliarden Euro auf Lateinamerika.



Die Investitionen in dieser Region konzentrierten sich größtenteils auf die USA.

Der Schwerpunkt lag dabei auf strategischen Projekten zum Ausbau der

Marktsegmente Luft- und Raumfahrt, Halbleiterindustrie und Medizintechnik sowie

auf Investitionen im Heliumgeschäft. Investitionen in Lateinamerika unterstützen

das Wachstum von Messer und stärken die Versorgungssicherheit in der Region.



In Europa erzielte Messer einen stabilen Umsatz von rund 1,3 Milliarden Euro. In

Westeuropa erzielte Messer einen Umsatz von 0,5 Milliarden Euro, während Mittel-

und Südosteuropa mit jeweils 0,4 Milliarden Euro zum Umsatz beitrugen. Seite 2 ► Seite 1 von 2





