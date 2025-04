Badische Zeitung / Trumps Kritik am Notenbankchef: Ein Spiel mit dem ...

Trumps Kritik am Notenbankchef: Ein Spiel mit dem Feuer / Kommentar von Bernd Kramer

FREIBURG (ots) - Eine Notenbank kann ihre Aufgabe nur erfüllen, wenn sie über Glaubwürdigkeit verfügt. US-Präsident Donald Trump unternimmt jedoch mit seinen Drohungen in Richtung von Notenbankchef Jerome Powell alles, um dieses kostbare Gut zu zerstören. Schon jetzt bröckelt das Vertrauen in die Stabilität der Weltleit- und Reservewährung Dollar, was der hohe Goldpreis zeigt. Kehren dem Dollar die Anleger massenweise den Rücken zu, ist eine Finanzkrise nicht auszuschließen. Solch ein Vertrauensverlust wäre auch in Südbaden zu spüren - in Form einer noch viel stärker als ohnehin schon darbenden Wirtschaft. https://mehr.bz/ah250423a



Pressekontakt:



Badische Zeitung

Schlussredaktion Badische Zeitung

Telefon: 0761/496-0

kontakt.redaktion@badische-zeitung.de

http://www.badische-zeitung.de



Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/59333/6017797 OTS: Badische Zeitung