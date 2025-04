Musk will wieder mehr Zeit bei Tesla verbringen

druidej schrieb 17.04.25, 21:01

Ich denke man sollte grundsätzlich kritscher sein gegenüber dem "autonomen Fahren", mal abgesehen davon, dass Tesla da technisch weit davon entfernt ist und mehrere Wettbewerber um Meilen voraus sind. Die strengen regulatorischen Hindernisse außerhalb einiger US-Staaten sind nur ein Teil der Faktoren, die feuchte Gewinnträume austrocknen.



Schon vor 20 jahren habe ich im Rahmen eines Forschungsprojektes mit Kultur- und Verkehrspsychologen gesprochen, da ging es darum, warum sich Leute partout nicht von ihrem Auto(-besitz) trennen wollen. Musk sollte wissen, dass Autos mehr sind als Fortbewegungsmittel, er hat die Teslas ja auch so konzipiert, dass man dort schlafen, campen, spielen und prollen kann. Das Auto ist ein Familienmitglied. Da verzichtet man nicht einfach darauf, weil ein "Robotaxi" billiger kommt. Das eigene Auto kann man vermüllen, Sachen dort lagern und so gestalten, wie man will. Manche fahren nur wegen dem Fahrgefühl ziellos durch die Gegend. Ein Carsharing (und nichts anderes ist ein Robotaxi) macht Stress, man muss auf Schäden prüfen, dokumentieren, anmelden und fühlt sich wie in einer fremden Wohnung. Das will man auch seinen Kindern nicht zumuten und das macht ein Robotaxi kalt und unflexibel, ob zuhause oder im Urlaub.



Dazu kommt, dass man selbst fahren möchte und der Meinung ist, man fahre besser als der Durchschnitt. Deshalb ist das Flugzeug auch das unbeliebteste Verkehrsmittel, obwohl es zugleich das sicherste ist, es FÜHLT sich eben nicht sicher an, weil man sein Leben einem anderen Menschen anvertraut. Wird man sich besser fühlen, wenn man sein Leben einem Muskschen Algorithmus anvertraut? Ich glaube nicht. Das Auto ist eine Erfolgsgeschichte, weil es die Individualisierung verkörpert, das Robotaxi steht dem entgegen. Da wäre ein Ausbau von anderen, kollektiven Verkehrsmitteln wie Bahn, S- und U-Bahn auch schlicht effektiver, sicherer und billiger.



Und inzwischen ist doch auch klar, dass der Science Fiction-Glaube vom billigen autonomen Fahren nicht kommen wird. Man braucht stattdessen extrem leistungsfähige Rechner, mehr Sensoren als nur visuelle, eine Unmenge an Daten (was Datensicherheit, Urheberrechte, Regulationen etc. auf den Plan ruft), extrem schnelles Internet oder gar Satellitenverbindungen, muss teuer versichern lassen und wird enorme Werbekosten stemmen müssen (eben um kritische Zielgruppen zu überzeugen). Ich sehe da in den nächsten 20 Jahren keine großen Gewinnchancen.