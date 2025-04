Dr. James Orbinski wird Mitglied des wissenschaftlichen und klinischen Advisory Boards von Onco-Innovations, um die Mission des Unternehmens zu fördern

Der ehemalige International President von Médecins Sans Frontières/Ärzte ohne Grenzen (MSF) nahm 1999 den Friedensnobelpreis im Namen von MSF entgegen. Er hat medizinische humanitäre Hilfe in komplexen Krisensituationen wie Krieg, Hungersnöten, Epidemien und Völkermord geleistet und Führungspositionen in einigen der weltweit einflussreichsten globalen Gesundheitsinitiativen innegehabt.[i]

Mit seiner umfassenden Erfahrung in den Bereichen globale Gesundheit, humanitäre Medizin und Leitung von Gesundheitssystemen wird Dr. Orbinski strategische Einblicke und Orientierungshilfen liefern, um das Unternehmen bei der Weiterentwicklung seiner wissenschaftlichen Programme und der Erschließung von Möglichkeiten zur Ausweitung der globalen Reichweite seiner onkologischen Innovationen zu unterstützen.

Dr. Orbinski ist derzeit ordentlicher Professor an der Temerty School of Medicine, der Munk School of Global Affairs & Public Policy und der Dalla Lana School of Public Health der University of Toronto.[ii] Er war Gründungsdirektor des Dahdaleh Institute for Global Health Research an der York University, das sich auf den Einsatz von Krankheitsmodellen und KI für COVID in Afrika und für die Festlegung klinischer Prioritäten im Bereich der öffentlichen Gesundheit weltweit sowie auf die Modellierung der gesundheitlichen Auswirkungen des Klimawandels konzentrierte.[iii] Er war Co-Chair der MSF-Arbeitsgruppe für vernachlässigte Krankheiten und ihrer Drugs for Neglected Diseases Initiative (DNDi), einer weltweit erfolgreichen Produktentwicklungspartnerschaft, die sich auf Medikamente und Gesundheitstechnologien für vernachlässigte Krankheiten im globalen Süden konzentriert. Seit 2003 hat die DNDi 13 Therapien für 6 tödliche Krankheiten entwickelt. Er war außerdem Mitbegründer von Dignitas International, einer hybriden akademischen Nichtregierungsorganisation, die sich auf klinische und gesundheitssystemische Forschung für die gemeindenahe klinische Versorgung von Menschen mit HIV und Tuberkulose im globalen Süden konzentriert. Er war Mitglied des Program Advisory Councils von Grand Challenges Canada und Chair des Humanitarian Grand Challenges Sub-Committees. Darüber hinaus wurde er in dem preisgekrönten Dokumentarfilm „Triage: Dr. James Orbinski‘s Humanitarian Dilemma“ porträtiert, der sich mit den moralischen und ethischen Herausforderungen der humanitären Medizin auseinandersetzt.