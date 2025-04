Tesla-Schock: Brutaler Gewinn- und Umsatzeinbruch – Aktie steigt dennoch

In einem Aktionärsbrief warnt das Unternehmen: "Die Unsicherheit in den Automobil- und Energiemärkten nimmt zu, da sich die Handelspolitik rapide verändert und die globale Lieferkette unter Druck setzt."

Gleichzeitig kämpft Tesla mit sinkenden Absatzzahlen und wachsendem Druck aus China. Die Auslieferungen gingen im ersten Quartal um 13 Prozent auf 336.681 Fahrzeuge zurück. Dies ist zum einen auf die wachsende Konkurrenz zurückzuführen, zum anderen auf Kaufboykotte aufgrund des politischen Kurses von Musk, insbesondere wegen seiner Unterstützung für die AfD in Deutschland und Donald Trump in den USA.

Einen Lichtblick gibt es dennoch: Die Energiesparte legte mit einem Umsatzplus von 67 Prozent auf 2,73 Milliarden US-Dollar kräftig zu. Vor allem der wachsende Bedarf an Speicherlösungen für KI-Rechenzentren spielt Tesla hier in die Karten.

Trotz aller Probleme: Der Markt reagierte zwiegespalten. Nachbörslich schwankte die Aktie zunächst, sprang dann aber an der Nasdaq um fast 5 Prozent nach oben – ausgelöst durch Trumps überraschende Aussage, Fed-Chef Jerome Powell nicht entlassen zu wollen.

Für 2025 hat Tesla keine neue Prognose abgegeben. Man wolle diese im nächsten Quartal "neu bewerten".



Musk kündigt Teil-Abkehr von der Politik an



Nach Monaten der Doppelrolle will sich Elon Musk wieder stärker bei Tesla engagieren. Nach der Vorlage enttäuschender Zahlen kündigte der Tesla-CEO an, sich ab Mai weitgehend aus seiner Funktion als Regierungsberater in Washington zurückzuziehen. Er wolle sich künftig wieder stärker auf das operative Geschäft bei Tesla konzentrieren. Ein bis zwei Tage pro Woche will Musk aber weiterhin für die Reformagenda von Präsident Donald Trump arbeiten – sofern das gewünscht sei.

Autor: Ferdinand Hammer, wallstreetONLINE Redaktion