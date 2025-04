Trump hält Handelsabkommen mit China weiter für machbar

WASHINGTON (dpa-AFX) - US-Präsident Donald Trump will im Handelsstreit mit China nicht mit harten Bandagen kämpfen. "Nein, wir werden sehr nett sein. Sie werden sehr nett sein, und wir werden sehen, was passiert", sagte Trump bei der Vereidigung des neuen Börsenaufsichts-Chefs Paul Atkins. Aber letztendlich müsse sich Peking auf ein Abkommen einlassen, weil China sonst nicht in der Lage sein werde, mit den Vereinigten Staaten zu handeln. "Und wenn sie keinen Deal machen, werden wir den Deal festlegen, denn wir sind diejenigen, die den Deal festlegen", betonte Trump. "Es wird ein fairer Deal für alle sein, und es wird, ich denke, es ist ein Prozess, der ziemlich schnell gehen wird", sagte Trump, ließ aber offen, ob er damit auch andere Länder meinte.

Weißes Haus: Präsident schafft Voraussetzungen für Deal