Shanghai eröffnet visumfreie Geschäftszone in der Nähe des Flughafens Pudong

Shanghai wird bis Ende dieses Jahres in der Nähe des Flughafens Pudong eine neue internationale Geschäftszone mit visumfreiem Zugang eröffnen, um die globale Konnektivität und die wirtschaftliche Offenheit zu fördern.

Die Shanghai Eastern Hub International Business Cooperation Zone, die im Februar 2024 vom chinesischen Staatsrat, dem Kabinett des Landes, genehmigt wurde, soll den grenzüberschreitenden Handel durch gelockerte Visumpolitik, integrierte Transitverbindungen und eine wirtschaftsfreundliche Politik vereinfachen.

Die 880.000 Quadratmeter große Zone, die etwa 120 Standard-Fußballfeldern entspricht, wird den Flughafen Pudong mit dem im Bau befindlichen Shanghaier Ostbahnhof verbinden.

Ausländische Besucher, die über den Flughafen Pudong einreisen, können die Zone ohne ein herkömmliches chinesisches Visum betreten, wenn sie von einem registrierten Unternehmen eingeladen werden.

Der visumfreie Aufenthalt dauert 30 Tage und kann verlängert werden. Für Besucher, die weitere Teile des Landes erkunden möchten, steht auch ein Visumservice am Hafen zur Verfügung.

Die Zone wird ein zweistufiges Grenzkontrollsystem verwenden. Die Einreise aus dem Ausland ermöglicht eine schnellere Abfertigung in der Zone, während die Einreise in den Rest des chinesischen Festlandes eine vollständige Zollabfertigung erfordert.

Zu den Einrichtungen gehören Konferenzzentren, Ausstellungsräume und Büros für Rechts-, Finanz- und Beratungsunternehmen.

Die Zone wird in Synergie mit der China International Import Expo (CIIE) arbeiten und so ganzjährige Geschäftsaktivitäten über die jährliche Veranstaltung hinaus ermöglichen.

Die Geschäftsläden werden Zahlungen mit ausländischen Bankkarten, mobile Zahlungen und Steuerrückerstattungen für internationale Besucher unterstützen. Die Zone wird auch medizinische Dienstleistungen nach internationalen Standards anbieten.

Der Internationale Flughafen Shanghai Pudong, das wichtigste internationale Luftdrehkreuz des Landes, fertigte im vergangenen Jahr 70 Millionen Passagiere ab, von denen die Hälfte internationale Reisende waren. Das Terminal 3 des Flughafens, dessen Eröffnung für 2028 geplant ist, wird die Kapazität auf 130 Millionen Passagiere pro Jahr erhöhen.

Der Shanghaier Ostbahnhof wird voraussichtlich 60 Millionen Passagiere pro Jahr abfertigen können. Mit einem Shuttle-Service kann das Geschäftsviertel vom Terminal 3 aus in nur 10 Minuten erreicht werden.

Shanghai beherbergt derzeit 75.000 ausländisch investierte Unternehmen, 1.027 regionale Hauptsitze multinationaler Unternehmen und 597 ausländische Forschungs- und Entwicklungszentren. Über die Häfen der Stadt werden mehr als 3 Prozent des Welthandels abgewickelt, und die Stadt steht an erster Stelle in China, was das internationale Reiseaufkommen betrifft.

Das Yangtse-Flussdelta, in dem rund 24 Prozent des chinesischen BIP erwirtschaftet werden, erhöht die Nachfrage nach grenzüberschreitenden Dienstleistungen zusätzlich.

Alle Gebäude im Gebiet werden Niedrigstenergiestandards erfüllen. Ein digitales System wird Energie, Verkehr und Sicherheit verwalten. Die meisten Teile des Gebietes werden von Fußgängerwegen und Grünflächen durchzogen sein. Der Personen- und der Güterverkehr werden getrennt, um Staus zu vermeiden.

Es wird das erste seiner Art in China sein, das den freien Waren- und Dienstleistungsverkehr, die grenzüberschreitende Mobilität von Personen und professionelle Unternehmensdienstleistungen in ein einheitliches System integriert.

„Dieses Projekt setzt Shanghais Tradition als Reformpionier fort. Es erfüllt die Nachfrage der globalen Wirtschaft nach effizienter Logistik, Talentfluss und transparenten Regeln", sagte ein Beamter der Zonenverwaltung.

Der Bau der ersten Phase der Zone soll voraussichtlich bis Ende 2025 abgeschlossen sein, was mit dem 35. Jahrestag der Entwicklung von Pudong übereinstimmt, und es wird erwartet, dass die Zone bis 2030 vollständig betriebsbereit sein wird.

Weitere Informationen: https://english.shanghai.gov.cn/en-EasternHubIBCZ/

