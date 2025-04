Erholungsrally auch in Frankfurt dank SAP und Zollstreit-Hoffnung

FRANKFURT (dpa-AFX) - Ähnlich wie zuvor in New York zeichnet sich am Mittwoch in Frankfurt eine Erholung ab. Mit Rückenwind von SAP und Signalen zur US-Zollpolitik wurde der Dax zwei Stunden vor dem Auftakt vom Broker IG 2,2 Prozent höher auf 21.772 Punkte taxiert. Damit nähert sich der Leitindex wieder der 22.000-Punkte-Marke, an der Anfang April ein Kursrutsch wegen der Zollpolitik von US-Präsident Donald Trump begonnen hatte.

Hoffnung machen aber vor allem Signale zum US-Zollstreit mit China. US-Präsident Donald Trump signalisierte bei der Vereidigung des neuen Börsenaufsichts-Chefs Paul Atkins, nicht mit harten Bandagen kämpfen zu wollen. Zuvor hatte die Sprecherin des Weißen Hauses, Karoline Leavitt erklärt, dass die USA in Bezug auf ein mögliches Handelsabkommen mit China vorankämen. US-Finanzminister Scott Bessent stellte zudem Medienberichten zufolge eine baldige Deeskalation in dem Zollstreit in Aussicht.

Marktbeobachter Stephen Innes vom Vermögensverwalter SPI Asset Management sprach am Morgen von einer "Kunst des Deals", die sich in die Diskussion einschleiche. "Was wir jetzt erleben, ist Panik in umgekehrter Richtung", ergänzte er mit Blick auf die Kursgewinne. Am Vortag hatten sich an den Märkten noch Befürchtungen mit Blick auf US-Notenbankchef Jerome Powell breit gemacht, nachdem Trump dieser abermals verbal attackiert hatte. Diesbezüglich betonte Trump nun keine Entlassungsabsichten. "Damit kehrt etwas Vertrauen zurück", schrieb der Marktbeobachter Thomas Altmann von QC Partners./tih/mis

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur SAP Aktie Die SAP Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,64 % und einem Kurs von 234,5 auf Lang & Schwarz (23. April 2025, 07:20 Uhr) gehandelt. Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der SAP Aktie um +2,62 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -5,54 %. Die Marktkapitalisierung von SAP bezifferte sich zuletzt auf 295,89 Mrd.. SAP zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 2,3500. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,0400 %. Die letzten 9 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 293,89EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 265,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 320,00EUR was eine Bandbreite von +10,07 %/+32,92 % bedeutet.